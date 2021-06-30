FT: США выберут противостояние с Китаем вместо войны в Афганистане 30.06.2021, 13:22

Новая эра противостояния сверхдержав поможет Америке объединить нацию.

В Вашингтоне нет более осторожной лоббистской фирмы, чем Пентагон. Таким образом, военные игры, которые предусматривают конкуренцию США с Китаем следует воспринимать всерьез. Моделирование поражения США является молчаливым аргументом для увеличения финансирования военной мощи, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

При этом, победа в военном противостоянии в Тихом океане может стоить США больше жизней, чем 2 352 потерянные жизни за два десятилетия в Афганистане. Масштаб противостояния - не единственная причина, почему Китай является более мощным испытанием для Америки, чем «вечные войны». Ни Аль-Каида, ни Талибан не бросали вызов США как глобальному государству. Их режим правления никогда не предлагал третьим странам собственную формулу роста и порядка. Отходя от «Ближнего Востока» к Китаю, США могут вступить в историческое противостояние.

Возможно, нужно принять такие изменения. Республиканцы «формально» критикуют президента Джо Байдена через вывод войск из Афганистана. Но как известно обеим сторонам, США вступают в эпоху, которая больше соответствует их техническим силам и потребностям.

Переход Америки к политике противостояния влиятельных государств является относительно последовательным моментом. США уже вели холодную войну против Советского Союза. Неудачи США, такие как в юго-восточной Азии или на Ближнем Востоке, в основном касаются врагов, находящихся в нерегулярных конфликтах.

Кое-что из этого является врожденной сложностью борьбы с восстаниями. Остальные - причудливая история Америки как сверхдержавы. Противостояние сверхдержав для США - это возвращение к привычному темпу жизни. Энтузиазм Вашингтона в конкуренции с Китаем - это фактически четкое признание настоящего оппонента.

В прошлом Пентагон планировал одновременно региональные войны на Ближнем Востоке. В 2018 году доктрина изменилась, и теперь основное внимание сосредоточено на одной масштабной борьбе.

Возможно, Байден разочаровался в войне в Афганистане еще в 2009 году, когда выступил против увеличения числа американских войск в регионе во время президентства Барака Обамы.

США столкнулись с неоднозначными целями и переходными врагами. Вероятно, противостояние великих держав будет своеобразным освобождением. Кроме того, новая эра противостояния сверхдержав может помочь США объединить нацию, считают некоторые аналитики.

Вступление во Вторую мировую войну в свое время помогло объединить разделенную Америку межвоенных лет. Война с терроризмом наоборот способствовала поляризации.

Следствием присутствия Америки в Афганистане является количество погибших, что примерно соответствует нападению на Перл-Харбор. Кроме того, мрачным признаком последних 20 лет является крах национальной сплоченности в США после террористических атак 11 сентября 2001 года. Терроризм часто воспринимался как размытая угроза, что не позволила американцам обрести чувство единства, резюмирует издание.

Соединенные Штаты могут завершить начавшийся процесс вывода своих войск из Афганистана в течение нескольких дней.

Однако ситуация в Афганистане на фоне вывода международных сил и наступательных операций движения «Талибан» выглядит не хорошо, заявил командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

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