Актриса-ябатька Нефедова открывала алкогольный магазин в Молодечно 19 30.06.2021, 13:45

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Ольга Нефедова

Фотофакт.

Так называемая художественная руководительница Купаловского театра, актриса Ольга Нефедова выступила на открытии алкогольного магазина "Белтаможсервис" в Молодечно. Вместе с коллегой Тамарой Мироновой она сыграла отрывок из спектакля "Павлинка". Об этом сообщает nn.by.

И Нефедова, и Миронова не присоединились к своим коллегам, которые в августе 2020 года в знак протеста против насилия силовиков в отношении мирных граждан и увольнения директора театра Павла Латушко устроили демарш и покинули театр. Нефедова не раз критиковала коллег за их решение, а еще плакала перед Александром Лукашенко, назвав его молодцом.

Через несколько месяцев после этого ее назначили художественным руководителем театра.

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