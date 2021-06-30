«Вместо пороха песок»: что не так с новой модификацией «ЭпиВакКороны» 1 30.06.2021, 13:57

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фото: РИА НОВОСТИ

Эксперты оценили эффективность российского препарата.

Центр «Вектор» собирается зарегистрировать еще одну вакцину — «ЭпиВакКорону-Н». Отличаться препарат от предыдущей разработки будет не только одной буквой в названии, но и технологией производства. «МБХ медиа» рассказывает, почему врачи и ученые относятся к очередному творению новосибирского научного центра вирусологии с долей скепсиса, и в чем заключаются их основные претензии к «ЭпиВакКороне» и ее новой модификации.

Масштабирование производства

С самого начала пептидную вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорону» разработчики из Центра «Вектор» называли самой безопасной из всех — именно ей советовали прививаться, когда имеются противопоказания против «Спутник V» и других отечественных аналогов. При этом в отличие от создателей этих вакцин, создатели «ЭпиВакКороны» опубликовали первые данные исследования эффективности препарата не в научном рецензируемом журнале The Lancet, а в российском малоизвестном подведомственном Роспотребнадозору издании — «Инфекция и иммунитет». Сама статья вызвала у научного сообщества много вопросов.

Однако нестыковки и пробелы в опубликованных данных не помешали вакцине оперативно выйти в гражданский оборот.

Это не удивительно: только на производство препарата в конце января 2021 года правительство выделило 2 миллиарда рублей. Уже к апрелю на мощностях новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий ежемесячно создавалось около одного миллиона доз. Предполагалось, что к лету объемы производства дойдут до пяти миллионов доз в месяц.

Чтобы достичь таких передовых темпов руководство «Вектора» решило пересмотреть технологические особенности производства вакцины. В СМИ информация о том, что документы на регистрацию новой модификации препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» были поданы в Минздрав, появилась 28 июня, хотя официально клинические исследования I и II фазы начались еще 8 апреля. Тогда же была сделана и соответствующая запись в реестре ведомства.

По словам генерального директора центра Рината Максютова, различия между новой вакциной и ранней версией минимальны и носят скорее технический характер.

«Для того, чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», — резюмировал Максютов.

«Самолет не летает»

Как объяснили «МБХ медиа» несколько человек знакомых с новым составом, в основе «ЭпиВакКороны-Н» находятся все те же три пептида, фрагмента белка. Фактически, это такая же синтетическая вакцина, единственное ее отличие — пептиды для простоты производства соединены иначе: две цепочки объединены в одну, более длинную.

«Эти небольшие изменения не могут сказаться на эффективности препарата, которая и без этого под вопросом, но могут удешевить производство. Два пептида легче синтезировать, чем три. Но если у вас самолет не летает, то уменьшение числа двигателей не увеличивает шансы на то, что он взлетит», — резюмирует молекулярный биолог и создательница американской биотехнологической компании Sendai Viralytics Ольга Матвеева.

По словам биолога, препарат не может быть эффективен, так как пептиды (фрагменты белка), которые используются в вакцине, не видны иммунной системе. В основе «ЭпиВакКороны-Н» лежит тот же принцип, что и у предыдущей версии, поэтому для потребителя разница будет нулевая.

«Снаружи вирусной частицы есть шиповидный белок. И вот иммунная система должна научиться его распознавать, чтобы успешно с ним бороться. То есть должны быть четкие приметы преступника, которые нужно показать полицейскому, чтобы тот сумел его поймать. Вы не можете сказать полицейскому, что у преступника кость одна меньше другой, должны быть более конкретные и заметные вещи», — проводит аналогию Матвеева.

Сложившуюся ситуацию с увеличением объема производства вакцины с недоказанной эффективностью, молекулярный биолог называет войной, при которой армии «вместо пороха всыпали в снаряды песок».

Несмотря на слабую доказательную базу по сравнению с тем же «Спутником V», вакцины производства научного центра «Вектор» активно продвигаются. Представители компании дают интервью, участвуют в дискуссиях и создают все новые инфоповоды, чтобы не исчезать из медийного поля и составлять достойную конкуренцию другим отечественным аналогам. Так, например, накануне гендиректор Ринат Максютов заявлял, что «ЭпиВакКорона» так же эффективна против индийских штаммов дельта и дельта-плюс, в то время как другие производители отмечали снижение свойств своих препаратов в борьбе с ними. Развенчивать «мифы» вокруг новосибирской вакцины принималась и вице-премьер Татьяна Голикова, рассказавшая в интервью, что сама успешно прививалась «ЭпиВакКороной». Продвижением вакцины в информационном поле дело не ограничивается. В конце мая и начале июня участились жалобы граждан на обман в прививочных пунктах, когда вместо другого выбранного препарата от коронавирусной инфекции людям без их ведома кололи «ЭпиВакКорону».

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