Силовики пришли в офис фирмы «Модум»18
- 30.06.2021, 14:03
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Сотрудников заперли, а руководство задержали.
«Наша нiва» сообщает, что силовики пришли в офис фирмы «Модум» . Как пишет издание, cотрудников заперли, а руководство задержали.
Телефонные номера руководства отключены.
Отмечается, что фирма «Модум» сотрудничала с Европейским банком реконструкции и развития. Ранее у компании «21 век», которая также сотрудничала с этим банком, прошли обыски.
«Модум» — известный бренд белорусской косметики, основанный в 1995 году.