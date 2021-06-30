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Силовики пришли в офис фирмы «Модум»

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  • 30.06.2021, 14:03
  • 13,566
Силовики пришли в офис фирмы «Модум»

Сотрудников заперли, а руководство задержали.

«Наша нiва» сообщает, что силовики пришли в офис фирмы «Модум» . Как пишет издание, cотрудников заперли, а руководство задержали.

Телефонные номера руководства отключены.

Отмечается, что фирма «Модум» сотрудничала с Европейским банком реконструкции и развития. Ранее у компании «21 век», которая также сотрудничала с этим банком, прошли обыски.

«Модум» — известный бренд белорусской косметики, основанный в 1995 году.

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