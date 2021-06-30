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Новый план Путина: диктатор будет искать убежище

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  • 30.06.2021, 14:06
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Новый план Путина: диктатор будет искать убежище

Опубликованы данные из дипломатических источников.

Турецкое издание «Хабер7» со ссылкой на бывшего дипломата, работавшего на официальный Дамаск, по имени Сакр аль-Мухим (Saqr El Mulhim) сообщает, что Россия подготовила план по свержению Асада в Сирии, после которого Асад и его семья будут искать убежище во многих странах (перевод — inosmi.ru).

Утверждается, что между Асадом и Россией есть ряд проблем и Россия строит новые планы на «Сирию без Асада». Если Асад, затрудняющийся выполнить требования России и поворачивающийся лицом к Ирану, не сможет договориться с Путиным, план будет реализован на практике.

Отмечается, что государства, находящиеся в Сирии, договорились между собой и с устранением проиранских боевиков в Сирии будет объявлено о создании нового правительства.

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