Новый план Путина: диктатор будет искать убежище 7 30.06.2021, 14:06

18,364

Опубликованы данные из дипломатических источников.

Турецкое издание «Хабер7» со ссылкой на бывшего дипломата, работавшего на официальный Дамаск, по имени Сакр аль-Мухим (Saqr El Mulhim) сообщает, что Россия подготовила план по свержению Асада в Сирии, после которого Асад и его семья будут искать убежище во многих странах (перевод — inosmi.ru).

Утверждается, что между Асадом и Россией есть ряд проблем и Россия строит новые планы на «Сирию без Асада». Если Асад, затрудняющийся выполнить требования России и поворачивающийся лицом к Ирану, не сможет договориться с Путиным, план будет реализован на практике.

Отмечается, что государства, находящиеся в Сирии, договорились между собой и с устранением проиранских боевиков в Сирии будет объявлено о создании нового правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».