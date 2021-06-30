Начни с себя! 1 Telegram-канал «Баста!»

30.06.2021, 14:13

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фото: nn.by

Именно твое отношение к происходящему влияет на многое.

Не нужно ждать, что кто-то сделает это за тебя. Перестанет покупать продукты и товары из лукашистского списка, а ты все так же будешь продолжать делать покупки в магазинах и кормить хунту. Что кто-то напишет заключенным. Кто-то, но не ты, поможет в хорошем проекте. Кто-то, но не ты, поговорит со своими коллегами. Кто-то, но не ты, начнет бастовать.

И пока ты перекладываешь все на чужие плечи, ты сам оттягиваешь наш день победы.

Именно твое отношение к происходящему влияет на многое!

Начни с себя! и все вокруг измениться.

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