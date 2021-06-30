Отдавайте наши кетцали или приключения России в Гватемале 1 Телеграм-канал «Серпом По»

30.06.2021, 14:21

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фото: reuters

Поставили на счетчик путинских «эффективных менеджеров».

Скандальный пример того, как работает «Путин-бизнес» по «спасению мира» от ковида «первой зарегистрированной» - «Спутником V».

Причем «спасения» не за просто так, а за немалые деньги, которые платятся другими государствами путинскому Российскому фонду прямых инвестиций.

Министр здравоохранения Гватемалы (население 17.3 млн) Амелия Флорес призвала РФПИ, возглавляемый близким к Путину финансистом Дмитриевым, вернуть Гватемале 614 миллионов кетцалей (около 6 млрд рублей). Это 50%-ный аванс за поставку партии вакцин «Спутник V».

В апреле Гватемала заключила с фондом Дмитриева контракт на поставку 16 млн доз вакцин.

На сегодня получено 150 тыс. из 8 млн, которые должны быть поставлены. Кроме того, по сообщению гватемальской газеты «Република», есть беспокойство по поводу поставок второго компонента вакцины «Спутник V».

На этом фоне депутаты Конгресса республики призвали власти «объявить контракт неисполненным, перенаправив усилия на США, с тем, чтобы они оказали большую поддержку или же приобрести другие вакцины» («… los diputados pidieron a las autoridades declarar lesivo el contrato y reorientar esfuerzos para que Estados Unidos brinde más donaciones o bien adquirir las dosis con otras farmacéuticas»).

Услышав такое, РФПИ спохватился и занялся любимым путинским делом - начал кормить Гватемалу обещаниями – один самолет с вакциной прибудет на этой неделе, другой – в начале следующей недели. Сколько там будет вакцин – неизвестно.

Надо отметить, что Гватемала ведет себя терпеливо и конструктивно, так что у Дмитриева нет причин обвинять никого, кроме самого себя и собственной неспособности вести бизнес.

Амелия Флорес сказала, что власти Гватемалы дали РФПИ пять дней, чтобы вернуть деньги, но готовы будут платить за поставки «Спутник V» по факту. Так сказать, «деньги против стульев». Кроме того, этот же срок дан Дмитриеву на то, чтобы определиться – контракт будет выполняться или нет? Если ответ «да», то у РФПИ останется 20 дней для его выполнения. Для того чтобы сделать рывок и обеспечить прорыв.

Что называется, «поставили на счетчик» путинских «эффективных менеджеров».

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