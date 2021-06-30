На заводе «Интеграл» рабочим «разбили» зарплату 8 30.06.2021, 14:47

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Режим боится волнений на предприятиях.

На заводе «Интеграл» рабочим «разбили» зарплату по частям, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Наверное, боятся возмущений, и поэтому зарплату пока не задерживают, но даже работникам охраны «разбили» зарплату на три части, хотя з/п колеблется в диапозоне 600-700р.

Если раньше до 2021г. до 10-го числа выплачивали по 500 рублей, а остальные до 20-го. То теперь 300 до 10-го, 300 до 20-го и остальные потом, на конец месяца», – пишет читатель телеграм-канала.

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