Портфель на заборе и полуночный поезд: как терялись совершенно секретные документы 1 30.06.2021, 14:53

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Фото: Getty Images

Самые интересные случаи.

История с утерей секретных документов министерства обороны Великобритании, в которых в числе прочего обсуждались проход эсминца «Дефендер» около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане, вызвала волну обсуждения в интернете. В соцсетях многие пользователи сочли потерю секретных документов на автобусной остановке событием маловероятным.

Между тем в истории и раньше происходили подобные инциденты. Документы в бумажном виде либо на различных электронных носителях забывали в поездах, автобусах и прочих местах.

Даже тех случаев, которые попали в прессу, так много, что их было бы трудно перечислить в одной статье, поэтому Русская служба Би-би-си отобрала только самые любопытные.

Портфель на заборе

В декабре 1981 года в новозеландском городе Веллингтон 10-летний мальчик обнаружил на ограде частного дома, где жила его семья, деловой портфель. Мальчик отнес портфель домой и отдал матери - парламентскому корреспонденту газеты «Нью Зиланд Херальд» Френ О’Саливан.

В портфеле оказались три карточки его владельца. Одна из них представляла его как сотрудника секретной разведывательной службы страны, вторая - как сотрудника офиса премьер-министра, третья - как офицера министерства обороны.

В портфеле были также номер журнала для взрослых «Пентхаус», журнал «Лиснер», который издавала Би-би-си, три холодных пирожка с мясом и два пирожных.

Но самое главное - там был блокнот с заметками о содержании бесед на приеме у немецкого посла, в которых он давал оценку разным дипломатам.

Водородная бомба и полуночный поезд

Другая история связана с известным американским физиком-ядерщиком Джоном Уилером, членом Национальной академии наук США, автором термина «черная дыра».

В 1951 году Уиллеру разрешили создать в Принстоне филиал лаборатории министерства энергетики США в Лос-Аламосе - одного из ведущих исследовательских центров по разработке ядерного оружия. Проект назывался Matterhorn и занимался различными исследованиями в области ядерной энергетики.

Однако сам Уиллер возглавил отдел Matterhorn B, который занимался именно исследованиями в интересах министерства обороны. В частности, он внес значительный вклад в создание водородной бомбы.

В один из дней января 1953 года он отправился из Нью-Джерси, где расположен Принстонский университет, в Вашингтон, захватив с собой секретный документ - краткое структурированное описание водородной бомбы. Оно было сделано для того, чтобы дальнейшую разработку этого оружия поддержали в правительстве.

По дороге этот документ пропал при обстоятельствах, которые так и не были установлены, хотя поисками активно занималась ФБР.

Это произошло за несколько месяцев до казни супругов Розенберг, которых обвинили в передаче СССР американских ядерных секретов), и вообще начало 1953 года - разгар деятельности сенатора Джозефа Маккарти, устроившего настоящую охоту за сторонниками коммунистов в США.

Тем более удивительно то, что ученый, потерявший в поезде «рецепт» создания водородной бомбы, отделался всего лишь строгим выговором.

Документ так и не нашли. Впрочем, Советский Союз на тот момент разрабатывал термоядерное оружие самостоятельно.

План Ми-6

В 2019 году компания Balfour Beatty, занимающаяся реконструкцией здания центральной лондонской штаб-квартиры МИ-6, потеряла поэтажные планы дома.

Фото: Getty Images

Документы содержали информацию о планировке, включая входы и выходы.

Это были обычные строительные чертежи, однако они касались строго засекреченного ведомства, и поэтому разразился громкий скандал.

Balfour Beatty немедленно отстранили от работ, а документы стали искать.

Впоследствии большую часть документов удалось найти внутри здания. Однако среди них были далеко не все бумаги.

Шкафы с секретами

Покупатель одного из магазинов подержанной мебели в Канберре в начале 2018 года удачно приобрел два тяжелых шкафа. Ранее они принадлежали какому-то правительственному офису, но их списали и отправили в секонд-хенд.

Шкафы продавались с дополнительной скидкой - их ящики были закрыты, и никто не знал, где находятся ключи.

Новому владельцу пришлось высверливать замки, и как только он открыл дверцы, он обнаружил множество документов, забытых государственными чиновниками.

В шкафах были тысячи документов, касающихся кабинета министров. Среди них были бумаги различных степеней секретности, включая «совершенно секретные».

Эти документы охватывали период примерно одного десятилетия, и касались пяти австралийских правительств.

Секретный доклад для пассажиров поезда

История с документами о вояже «Дефендера» - не первый случай, когда найденные правительственные документы люди относят журналистам.

Фото: Getty Images

Так, в июне 2008 года пассажир поезда, который следовал в графство Суррей с вокзала Ватерлоо, обнаружил и передал Би-би-си пакет документов, касавшихся войны с «Аль-Каидой» - экстремистской группировкой, которая на тот момент была самой серьезной террористической организацией в мире.

Среди документов, которые были переданы в редакцию, был обзор иракских вооруженных сил, оценка слабых сторон «Аль-Каиды», были там и списки людей и мест, которыми могли интересоваться противники Великобритании.

Впоследствии был обнаружен и человек, по чьей вине папка с документами оказалась в поезде.

Его имя не разглашалось, известно только, что это был сотрудник отдела разведки и безопасности кабинета министров, который был связан с Объединенным комитетом по разведке.

Он составлял отчеты и имел право выносить подобные документы из офиса, но при условии соблюдения строгих мер безопасности.

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