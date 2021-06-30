Очень деньги нужны? 5 30.06.2021, 15:01

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Белорусский лес распродают налево и направо.

Недавно в Беларуси разошелся небольшой скандал: СМИ сообщали, что в Беларуси стали вырубать намного больше деревьев и отправлять их на экспорт, а власти отвечали, что ничего подобного, что все с лесами в порядке и никакой варварской вырубки нет. Тем временем фонд Global Forest Watch совместно с Институтом мировых природных ресурсов подготовил отчет о том, как изменилась площадь лесов в Беларуси. The Village Беларусь приводит основные данные и выводы из отчета.

Что за скандал?

Еще весной читатели стали замечать, что во многих лесах страны появились массовые вырубки — в тех лесных кварталах, где их раньше не было. Пошли слухи, что страна начала распродавать налево-направо лесное богатство.

Минлесхоз в ответ на эти обвинения отвечал, что «все рубки плановые», что никто по-варварски ничего не вырубает, что все согласно нормам:

«Заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых с целью последующей заготовки лесных ресурсов. […] Но если вырубили — значит, пришло время собирать урожай, который специально для этого и создавали».

На что Инесса Болотина, менеджер природоохранных проектов ОО «Багна», координатор общественной кампании «За будущее припятских дубрав», отвечает:

— Новый Лесной кодекс Республики Беларусь вступил в силу 1 января 2017 года. Напомню, что изменилось. Площадь эксплуатационных лесов увеличилась с 50% до 70%. Это удалось сделать за счет изменения категорий лесов, сокращения территорий рекреационно-защитных и оздоровительных лесов. Категории лесов, где вырубки были ограничены либо запрещены, сократилась на 20%. Ширина лесных защитных полос, прилегающих к дорогам и населенным пунктам, сократилась с 300 до 50 метров. Уменьшился возраст деревьев, установленный для рубки.

Собственно, проблемы, о которых экологи говорили шесть лет назад, теперь стали очевидны всем. Если раньше рубки осуществлялись в глубине лесного массива, то сейчас деревья вырубают практически под самым домом, и люди это видят, отсюда и столько возмущений и сообщений в СМИ, соцсетях.

Тем временем экспортная цена пиломатериалов выросла, но и это не останавливает иностранных покупателей от заказа все новых партий. Основными покупателями пилопродукции стали Латвия, Германия, Литва и Польша. Активизировали закупки в Беларуси Великобритания и Китай. Например, в Китай за первые три месяца отгрузили в 1,5 раза больше материалов по сравнению с прошлым годом.

Что говорит исследование?

По состоянию на 2000 год, в стране было 9,07 миллиона гектар натуральных лесов, еще 44,3 тысячи гектар приходится на плантации. А 11,6 миллионов гектар — не лесные территории.

По состоянию на 2010 год больше всего леса было в Витебской области: 2,07 миллионов гектар. Далее идут Гомельская (2,02 миллиона), Минская (1,77 миллиона), Брестская (1,37 миллиона), Могилевская (1,25 миллиона) и Гродненская области (1,0 миллиона гектар).

С 2001 по 2020 год Беларусь утратила 914 тысяч гектар леса — примерно 10% от всей площади леса в стране или 0,22% от общемировых потерь. Ежегодные потери составляли 0,3%–0,4% от общей площади, но в последние годы потери увеличились до 0,8%–1%. Впрочем, предупреждают авторы исследования, изменилась сама методика подсчета, поэтому надо быть осторожным, сравнивая показатели за разные годы.

Как бы там ни было, а леса стало на 10% меньше, чем было два десятка лет назад. А в одном только 2020-м леса стала на 68,5 тысячи геаткр меньше.

Карта лесных потерь

Значительная часть потерь связана с прямой деятельностью человека: вырубкой лесов. Также на уменьшение площади лесов влияют пожары, сельское хозяйство и урбанизация.

На Гомельскую, Минскую и Витебскую область пришлось 63% всех лесопотерь. Больше всего лес проредили в Гомельской области: на 241 тысячу гектар, хотя среднее значение для одной области Беларуси составляет примерно 152 тысячи гектар. Гродненская область потеряла почти вдвое меньше среднего: 81,7 тысячу гектар.

Диаграмма лесных потерь по годам с 2001 по 2020

Немалая доля лесов сгинула в пожарах: в отдельные годы почти до 2 тысяч гектар.

В Беларуси пожароопасный сезон может начинаться в середине марта и продолжаться до 12 недель.

С начала этого года, по данным инфракрасной съемки, в белорусских лесах зафиксировано 45 очагов пожаров высокой степени опасности (при этом 5 и 12 апреля было по 18 таких сообщений). В целом это обычная норма за такой период года. Вообще с 6 июля 2020-го и вплоть до 28 июня 2021-го таких пожарных тревог высокой степени было лишь на 8 больше, чем вообще за первую половину нынешнего года: 53. А вот 2015-й выдался очень пожароопасным: 456 пожарных тревог высокой степени. Всего за три года (со 2 июля 2018) зафиксировано 4.405 сообщений о пожарах разной степени.

А что теперь?

По данным Минлесхоза, в Беларуси 9.696,8 тысяч гектар леса (то есть, примерно 9,7 миллиона гектар - больше, чем по данным отчета. Впрочем, и этому можно найти объяснение, - его приведем чуть ниже). Из них 89% находятся в ведении самого Минлесхоза, за другие территории отвечают МЧС, Минобр, Академия наук, местные исполнительные органы. Больше всего, кроме Минлесхоза, леса закреплено за Управделами Президента: 767,8 тысяч гектар (или 7,8% от всего леса страны), — это площадь примерно 22–х Минсков.

«Лесистость республики близка к оптимальной и составляет 40,1 %. За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период (1901 год – 37,6 %) и в настоящее время продолжает расти», утверждает сайт Минлесхоза.

Лев Федорович, национальный представитель и координатор проектов международной неправительственной организации «Лесной попечительский совет» (FSC Belarus), замечает:

— Трудно сказать, сокращается ли в Беларуси лес, поскольку нет единого определения, что такое лес. В белорусском законодательстве, например, упоминаются «покрытые лесом площади», «лесные земли» и другие термины. Когда чиновники говорят, что лесистость страны составляет 40,1 % от общей территории, то, по нашим наблюдениям, они правы. Однако о качественном аспекте почему-то никто не думает. Какие-то посадки на месте вырубок — это еще не лес. Если понимать лес как состоявшийся древостой, со всеми элементами биоразнообразия, то сейчас его стало меньше. Отсутствие оптимальной возрастной структуры леса — действительно серьезная проблема для нашей страны.

«Всего в стране около 5,9 млн га эксплуатационных лесов», — говорит Минлесхоз. То есть, тех, которые и впредь можно эксплуатировать — вырубать, словом.

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