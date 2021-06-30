Психологи рассказали, какие пары наиболее счастливы в отношениях 7 30.06.2021, 15:17

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фото: gettyimages

Один из секретов счастливых отношений в браке — ощущение возможности принятия решений со стороны обоих партнеров.

Работа опубликована в Journal of Social and Personal relationships. Внутренней силой в психологии называют способность влиять на людей и успешно противостоять попыткам других повлиять на вас. Эта категория играет немалую роль в романтических отношениях, сообщает Naked science.

Так, ощущение собственной силы и влияния помогает в браке чувствовать себя комфортнее и улучшает его качество. Однако в парах редко бывает равновесие сил, а в большинстве случаев перевес оказывается на стороне мужчины. Тем не менее в западном обществе отношения становятся все более равноправными.

Ученые из университетов Мартина-Лютера и Бамбергского (Германия) провели исследование с участием 181 гетеросексуальной пары, жившей вместе не менее одного месяца. Возраст опрошенных — от 18 до 71 года. В среднем они состояли в отношениях восемь лет. Вопросы касались восхищения своим партнером, доверия, сексуального удовлетворения, чувства угнетения и принуждения, а также готовности инвестировать эмоции и другие ресурсы в отношения.

Результаты показали, что мужчины в паре по-прежнему обладают большой властью благодаря высокому доходу и наличию высшего образования. Также в среднем среди мужчин потребность в принятии решений оказалась большей, чем среди женщин. Интересно, что наиболее счастливо себя чувствовали те пары, в которых баланс сил был примерно равным и у каждого из них было довольно крепкое чувство личной силы и власти.

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