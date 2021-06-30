Председатель ЦИК Грузии ушла в отставку 2 30.06.2021, 15:17

Тамар Жвания

Это стало выполнением одного из условий соглашения о выходе из политического кризиса.

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания с 1 июля покинет пост, чтобы выполнить одно из условий соглашения по выходу из политического кризиса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Эхо Кавказа».

Тамар Жвания заявила, что после ее отставки политсилы смогут выбрать нового руководителя ЦИК согласно обновленному избирательному кодексу.

«Хотя по законодательству я могла оставаться в должности еще более двух лет, правила, утвержденные на основе соглашения Шарля Мишеля, создали новые реалии. Поэтому применение нового порядка избрания руководителя ЦИК станет благоприятным фактором для широкого политического примирения», - прокомментировала она.

Как известно, отставка руководительницы ЦИК была одним из требований оппозиции после парламентских выборов 2020 года, которые оппозиционные силы назвали фальсифицированными.

Напомним, 19 апреля часть партий подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный Мишелем.

10 мая суд освободил лидера «Единого национального движения» Нику Мелию из заключения, что было одним из ключевых требований партии и оппозиции в целом.

В конце мая бойкот прекратила и партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили.

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