Кибер-партизаны опубликовали карту с адресами более 200 оперов и тихарей 3 30.06.2021, 15:30

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Всем карателям придется ответить за преступления против белорусского народа.

Белорусские кибер-партизаны опубликовали в своем телеграм-канале карту с адресами более 200 оперов и тихарей.

«Мы знаем, что вы с нетерпением ждали очередной список фашистов.

С особым замиранием в сердце эти списки ждут сами террористы, ведь они никогда не знают какая наша следующая цель.

Основное отличие оперуполномоченного от остальных представителей прикорытно-фашистского вида - специальные полномочия, которые позволяют осуществлять «оперативно-розыскную» деятельность.

Часть оперов отрабатывает казенные деньги тихарями и мимикрируя под мирных протестующих выглядывают жертв в толпе. Ненадолго, мы всех всегда находим.

Мы подготовили карту, где +200 оперов и тихарей.

Никто не останется в тени преступной анонимности», — заявили кибер-партизаны.

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