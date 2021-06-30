Кибер-партизаны опубликовали карту с адресами более 200 оперов и тихарей

Кибер-партизаны опубликовали карту с адресами более 200 оперов и тихарей3
- 30.06.2021, 15:30
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Всем карателям придется ответить за преступления против белорусского народа.
Белорусские кибер-партизаны опубликовали в своем телеграм-канале карту с адресами более 200 оперов и тихарей.
«Мы знаем, что вы с нетерпением ждали очередной список фашистов.
С особым замиранием в сердце эти списки ждут сами террористы, ведь они никогда не знают какая наша следующая цель.
Основное отличие оперуполномоченного от остальных представителей прикорытно-фашистского вида - специальные полномочия, которые позволяют осуществлять «оперативно-розыскную» деятельность.
Часть оперов отрабатывает казенные деньги тихарями и мимикрируя под мирных протестующих выглядывают жертв в толпе. Ненадолго, мы всех всегда находим.
Мы подготовили карту, где +200 оперов и тихарей.
Никто не останется в тени преступной анонимности», — заявили кибер-партизаны.