«Три кровати устояли – остальное уплыло» 3 30.06.2021, 15:34

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Кореиз после потопа, 21 июня 2021 года

Как оккупированный Крым приходит в себя после стихии и когда ждать новых ливней.

Сумма ущерба, нанесенного стихийным бедствием в оккупированном Крыму в июне 2021 года, достигла 12,5 миллиардов рублей, сообщили российские СМИ со ссылкой на подконтрольного Кремлю «главу Крыма» Сергея Аксенова. Большая часть из этой суммы, по его информации, нужна на восстановление дорог.

Так, только ущерб транспортной сфере Крыма в результате подтоплений из-за сильных ливней оценили на сумму около 5,2 миллиардов рублей, из них 3,7 миллиардов приходятся на Ялту. Урон, нанесенный многоквартирным домам на полуострове, предварительно составляет 418 миллионов рублей. Российские власти Крыма утверждают, что уже начали выплачивать компенсации пострадавшим крымчанам – это от 50 до 100 тысяч рублей, в случае частичной или полной утраты имущества соответственно. Между тем в Крыму, по прогнозам синоптиков, все еще сохраняется вероятность интенсивных дождей. О ликвидации последствий стихии, компенсациях и прогнозах на новые ливни шла речь в эфире «Радио Крым.Реалии».

«Глава» окупационного «правительства» Крыма Юрий Гоцанюк на прошедшем 29 июня в Ялте совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что российские власти ведут расчистку русел рек, очистку и дезинфекцию территорий и в Ялте, и в Керчи, а также коснулся темы компенсаций пострадавшим:

«Продолжается работа комиссий муниципальных образований Республики Крым по оценке ущерба вследствие утраты имущества. Всего по состоянию на сегодня составлено 1118 актов, в том числе по городу Керчь 604 акта, по городу Ялта 324 акта, по Ленинскому району – 139, по Кировскому – 30, по Советскому – 21 акт. По состоянию на сегодня сумма ущерба, согласно актам администрации городов и районов, составила 218 миллионов рублей. Также продолжаются выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам по нанесенному ущербу. Уже проведены выплаты на сумму 117 миллионов рублей, их получили 1572 гражданина».

Юрий Гоцанюк

Сергей Аксенов в ответ сказал, что в случаях, где сумма ущерба по факту превышает 100 тысяч рублей, российские власти будут разбираться индивидуально.

Жительница Васильевки Татьяна Барабаш рассказала Крым.Реалии, что ликвидация последствий селевого потока в поселке продолжается и что о повышенных компенсациях ей ничего не известно.

– У нас засыпало, считайте, полдома – вода сошла с камнями. Речка уже просто-напросто не могла с этим справляться, она вылилась аж прямо вся на дорогу – засыпало все дома, завалило. Уже приезжали к нам МЧСовцы, спасали нас… Сейчас все разгребают завалы с тракторами, помогают волонтеры в красных шапочках. Уже как-то легче, помощь к нам пришла. Пока ничего не говорят, что и как с нами здесь будет – просто расчищают дороги. Комиссия по ущербу приезжала: у нас дома затопленные были, у меня только три кровати устояли и шкаф-купе – все остальное поплыло в речку, такой был поток. Волонтеры привезли большие обогреватели-пушки, ими сушим дома. Ущерб оценили в 100 тысяч, так как они больше не могут дать. Думаю, ладно – это хоть какая-то помощь. Про индивидуальный подход я в первый раз слышу. Прежде всего нам надо сейчас просто почистить и открыть дорогу.

Глава оккупационной «администрации» Ялты Янина Павленко на том же совещании сообщила, что от стихии сильно пострадало несколько дорог в окрестностях города и что, по ее информации, несколько сотен местных жителей уже получили компенсации за утраченное имущество:

«Особо сложные участки – это, конечно же, Кореиз, где произошел обвал дороги, и там у нас несколько домов остались отрезанными от внешнего мира. И это Краснокаменка, где у нас также обвалилась дорога – подъезд к детскому садику. По-прежнему остаются засыпанными щебнем два района – это район Васильевки и район кооператива «Хуторок»… По вопросу компенсационных выплат: в настоящий момент поступило 813 обращений, из них по утраченному движимому имуществу первой необходимости, а также по поврежденным жилым помещениям – 510 заявлений, по поврежденным автомобилям – 145 заявлений, а еще от бизнеса 158 заявлений. Полную утрату имущества пережили 314 семей, частичную – 224 человека. По состоянию на сегодня по 538 людям подтверждены факты частичной или полной утраты имущества. Выплаты получили 317 человек на сумму 22,87 миллиона рублей».

Янина Павленко

Янина Павленко добавила, что некоторые дома или подвалы остаются затопленными до сих пор, поскольку воду из них откачать пока не удается из-за того, что строения находятся ниже уровня речных русел.

Между тем заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова считает, что сильные ливни в Крыму могут возобновиться в течение ближайших дней.

– Области высокого давления растянулись над Сибирью от самого полюса и до субтропиков по меридианам, а над нами – область низкого давления, которая тоже идет от полюса до субтропиков. Такое расположение указывает на то, что процессы на данной территории блокируются и сохраняются очень длительное время. То есть, глядя на эти данные, я не могу сказать, что в ближайшее время не следует ожидать каких-то экстремальных процессов – либо связанных с ливневыми осадками, либо со штормовыми, ветровыми процессами. Над Европой сейчас очень активный циклон, и он стремится попасть в ту же ложбину, где находится тот циклон, который приносит неприятности на территориях от Крыма до Архангельска. По нашим расчетам получается, что в конце этой недели следует ожидать дожди ливневого характера, они могут быть и штормовыми. Осадки точно должны быть.

Согласно прогнозу Вазиры Мартазиновой, до 10 июля в Крыму стоит ожидать некоторого понижения температуры, а затем вновь установится засушливый период.

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