Украина окончательно сломала Путина 10 Роман Цимбалюк

30.06.2021, 15:46

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Роман Цимбалюк

Он продолжает говорить, что русские и украинцы – один народ.

А еще возмущается, что русские не являются в Украине коренным народом (это понятно – у русских есть своя страна).

Говорит, что из современной Украины русским уехать некуда (привет любителям Раши) – а у нас у них дома, квартиры, работа. Поэтому русские должны переписываться!

Переписываться в кого? В украинцев! Но мы же один народ, Владимир Владимирович!

Роман Цимбалюк, «Фейсбук»

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