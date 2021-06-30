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Украина окончательно сломала Путина

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  • Роман Цимбалюк
  • 30.06.2021, 15:46
  • 8,680
Украина окончательно сломала Путина
Роман Цимбалюк

Он продолжает говорить, что русские и украинцы – один народ.

А еще возмущается, что русские не являются в Украине коренным народом (это понятно – у русских есть своя страна).

Говорит, что из современной Украины русским уехать некуда (привет любителям Раши) – а у нас у них дома, квартиры, работа. Поэтому русские должны переписываться!

Переписываться в кого? В украинцев! Но мы же один народ, Владимир Владимирович!

Роман Цимбалюк, «Фейсбук»

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