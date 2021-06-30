Украина окончательно сломала Путина

Украина окончательно сломала Путина10
- Роман Цимбалюк
- 30.06.2021, 15:46
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Он продолжает говорить, что русские и украинцы – один народ.
А еще возмущается, что русские не являются в Украине коренным народом (это понятно – у русских есть своя страна).
Говорит, что из современной Украины русским уехать некуда (привет любителям Раши) – а у нас у них дома, квартиры, работа. Поэтому русские должны переписываться!
Переписываться в кого? В украинцев! Но мы же один народ, Владимир Владимирович!
Роман Цимбалюк, «Фейсбук»