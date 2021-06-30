На МТЗ произошло очередное ЧП

На МТЗ произошло очередное ЧП5
- 30.06.2021, 16:04
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Рабочий получил отравление продуктами горения тяжелой степени.
Сегодня на Минском тракторном заводе произошло очередное ЧП, сообщает «Белорусское объединение рабочих».
Во время работы по ревизии дымоходной системы линейного цеха рабочий получил отравление продуктами горения тяжелой степени. Находясь внутри дымохода он потерял сознание.
Спасателям удалось экстренно вытащить мужчину и транспортировать к машине скорой помощи. На данный момент работник госпитализирован, а его состояние здоровья пока неизвестно.