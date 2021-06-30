На белорусско-литовской границе – рекордное количество нелегалов 3 30.06.2021, 16:08

3,988

иллюстрационное фото

Кто виноват в потоке мигрантов в ЕС без документов.

Уже второй месяц литовские пограничники ставят рекорды по числу задержанных иностранцев, пытающихся пересечь границу Евросоюза со стороны Республики Беларусь. Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в халатности и даже содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Беларусь предпочитает не замечать звучащие упреки и заявляет, что с ее стороны нарушителей больше не стало, пишет currenttime.tv.

Масштабы нелегальной миграции на границе Беларуси и Литвы существенно увеличились. За шесть месяцев 2021 года уже 636 человек пытались перейти белорусскую границу, сообщает Управление пограничной безопасности Литвы. Это почти в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. Из них 396 человек – иракцы или те, кто представляется гражданами этой страны. Среди задержанных также граждане Ирана, Сирии, Турции, Египта, Сомали, Шри-Ланки,Таджикистана, Афганистана, Марокко, Гамбии, Гвинеи, Индии, Йемена, а также Беларуси и России. Литва вынуждена была разбить лагерь для мигрантов, в планах – построить на границе забор.

«Литва выбрана мишенью белорусского режима»

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Она назвала происходящее началом гибридной войны.

Белорусские власти целенаправленно перебрасывают мигрантов к границе, заманивая их в страну пакетными предложениями государственного туристического агентства (как, например, рейс из Багдада или Стамбула и поездка к литовской границе). Такую версию в интервью Financial Times высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в Беларуси около тысячи иракцев и сирийцев ждут возможности нелегально перейти границу с Литвой. Ландсбергис добавил, что за возможность оказаться в стране Евросоюза выходцы с Ближнего Востока платят до $15 тысяч.

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Литвы Лауринас Кащюнас также связывает миграционные потоки с авиарейсами из Багдада и Стамбула в Минск. «Можно смоделировать, что при худшем варианте число мигрантов, еженедельно прибывающих из Ирака и Сирии, может достичь 200–300 человек», – написал 7 июня Кащюнас на своей странице в фейсбуке. Он делает вывод, что «Литва выбрана мишенью белорусского режима». Это подтверждается тем, что незаконная миграция Латвии равна нулю, пишет Кащюнас, и куда меньше мигрантов пытаются попасть в Польшу, чем в Литву.

Из Багдада в Минск

В Минск из Багдада самолеты летают четыре раза в неделю, из Стамбула – ежедневно. Рейсов из столицы Ирака стало в 2 раза больше с 10 мая, когда к двум рейсам авиакомпаний Iraqi Airways по понедельникам и пятницам добавились два рейса Fly Baghdad – по понедельникам и четвергам. Белорусская служба Радио Свобода отмечала, что оба перевозчика используют довольно большие самолеты: Fly Baghdad летает в Минск на «Боинге-737-800» вместительностью около 200 пассажиров, иракские авиалинии – на «Боинге-777», широкофюзеляжном лайнере вместимостью, в зависимости от комплектации, около 300 человек. Это один из крупнейших пассажирских самолетов, выполняющих регулярные рейсы в Беларусь.

Журналисты 16 июня наблюдали, как в минском аэропорту пассажиров из Ирака встречали представители туркомпаний Oscartur и JoodLand, а потом организованно автобусами везли в Минск, где заселяли в отель «Ренессанс»: туристы – мужчины в возрасте 30-50 лет – выходили у черного входа в гостиницу. Их также видели в гостиницах «Беларусь» и «Юбилейная».

Обе туристические компании, согласно информации в их профилях, занимаются турпоездками в Беларусь. В Oscartur журналистам белорусской службы Радио Свобода по телефону нецензурно ответили с просьбой больше не звонить.

По информации министра иностранных дел Литвы, ввозить мигрантов из Сирии и Ирака в Беларусь помогает также государственная туркомпания «Центркурорт».

Почетный консул Беларуси в Ираке, а также генагент Fly Baghdad Маджид Аль Кайси в комментарии TUT.BY заявил, что рейсами этой авиакомпании летают обеспеченные иракцы, а компания никогда не работала с «Центркурортом». "Особенно хочу подчеркнуть, что все билеты мы продаем туда и обратно. И все иракцы, прилетавшие в Минск Fly Baghdad, ими же и улетали, ни одного человека не оставалось. Мы отчитываемся перед Госпогранкомитетом в рамках закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь», – рассказал Маджид Аль Кайси.

«Будете сами их есть и ловить»

После того как Европа единогласно осудила захват самолета Ryanair, на борту которого были Роман Протасевич и Софья Сапега, Александр Лукашенко заявил, что отныне Запад будет вынужден самостоятельно контролировать незаконную миграцию и наркотрафик на границе с Беларусью. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – заявил он 26 мая в парламенте.

В начале июня Delfi опубликовало видео, снятое литовской Службой охраны госграницы. На нем, как утверждают в службе, белорусские пограничники пытаются скрыть факт незаконного пересечения границы как раз в том месте, где задержали группу мигрантов без документов. «Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы», – рассказал глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев. По его словам, наладить диалог с белорусской стороной сложно: «Они постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт».

Представитель Госпогранслужбы Литвы Гедрус Мишутис в интервью национальному радио LRT также сообщил, что пограничники Беларуси не горят желанием идти на контакт: «Литовская сторона предлагает провести совместное расследование, но реакцию в ответ можно охарактеризовать как вялую».

Белорусская сторона проблемы на границе отрицает. В эфире государственного телеканала «Беларусь-1» начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец заявил, что количество мигрантов на границе Беларуси и Литвы находится на обычном уровне: «Затрагивая вопрос нелегальной миграции – заметьте, я не применяю термин проблематика, – констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных пограничниками Сморгони граждан третьих стран – Афганистана, Ирака, Турции, Шри-Ланки – сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет и не выходят за рамки прогноза, характерного для весенне-летнего периода». Хотя в этом же сюжете звучат данные Госпогранкомитета: с начала года количество задержанных мигрантов возросло почти в 20 раз.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев подчеркивает: «У нас нет прямых доказательств того, что представители Пограничной службы Республики Беларусь причастны к организации [переброски мигрантов], но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию».

«Практика добрососедства не будет работать»

Официальной статистики о количестве задержанных на границе мигрантов в открытом доступе на сайтах Погранкомитета или МВД Беларуси нет. В связи с этим делать заявления о ситуации на границе Литвы и Беларуси трудно, говорит в интервью Настоящему Времени юрист общественной приемной для иностранцев и людей без гражданства Human Constanta Алена Чехович.

«Историю можно проследить по новостям. Например, раньше на сайте погранкомитета в течение месяца публиковалось минимум пять статей о задержанных на границе с Литвой или Польшей группах мигрантов. За июнь была только одна такая новость. А если смотреть на новости с литовской стороны, то понятно, что дела там обстоят совсем иначе. Очевидно, что количество людей, пытающихся попасть в Литву, возросло», – отмечает Чехович.

Причин возникновения такой ситуации, по ее словам, несколько: «Мы можем говорить и об увеличении количества людей, желающих попасть в Литву, и о том, что задержаний на белорусской стороне по какой-то причине стало гораздо меньше».

Юрист Human Constanta добавляет, что раньше между ЕС и Беларусью действовало соглашение о реадмиссии: оно вступило в силу всего год назад и 28 июня было приостановлено решением белорусской стороны: «Это соглашение означало, что если иностранцу, приехавшему с территории Беларуси, отказали в предоставлении убежища в Литве, то Литва могла просить Беларусь принять этого человека обратно. И уже Беларусь должна была бы разбираться с ним дальше. Так как иностранцы нарушают и белорусское законодательство, пересекая границу с Литвой, то, скорее всего, их бы здесь просто помещали в ИВС, а потом уже депортировали в страну гражданства».

На предложения Литвы провести совместное расследование по делу о возросшем количестве иностранцев, пытающихся нелегально пересечь границу, Беларусь не реагировала. Алена Чехович предполагает: «Раньше вопросы иностранцев, нелегально пересекающих границы, решались на уровне двусторонних отношений между Литвой и Беларусью. Беларусь всегда заявляла, что идет навстречу и принимает людей обратно. Сейчас же, я думаю, ни само соглашение не будет работать, ни давнишняя практика добрососедства».

Лагерь у границы и стена между странами

Большинство беженцев сейчас находятся в Центре регистрации иностранцев в литовском городе Пабраде (Pabradė). Там 24 июня произошел бунт: по информации радио LRT, двоих иракцев, неверно указавших свои данные при оформлении документов на получение статуса беженца, задержали на двое суток. Их соотечественники требовали освободить задержанных. Пограничникам пришлось стрелять в воздух и применять слезоточивый газ.

Об условиях, при которых мигранты попадают в Центр регистрации иностранцев, в своем репортаже рассказала русской службе Радио Свобода журналистка Delfi Ангелина Гудкова. «Из того, что нам известно, их провозят на машинах лесами на границу и просто показывают: «Вон там Европа, идите туда». Говорят, что на той стороне их встретят коллеги, которые все устроят, но в итоге этих людей, которые непосредственно платят проводникам, никто не встречает, и они попадают к литовским пограничникам. Из их рассказов, которые удалось добыть, самая ходовая сумма – €1400 с человека. Если это семья, выходит чуть дешевле».

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, сейчас ситуация на границе находится под контролем и Литва может самостоятельно координировать ситуацию. Однако не исключено, что в дальнейшем может понадобиться помощь подведомственных министерству служб и местных властей. Агне Билотайте сообщила также, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX уже направило шесть офицеров для наблюдения за ситуацией, еще 30 офицеров прибудут в середине июля, чтобы помочь в укреплении безопасности границы.

В связи с увеличением потока миграции в Пабраде может быть дополнительно оборудован палаточный городок. Теперь в планах Литвы в кратчайшие сроки установить современную систему видеонаблюдения по всей границе с Беларусью (на данный момент система охватывает только 38%). Кроме того, МВД вместе с другими ведомствами обсуждает вопрос о возможном возведении ограждения на границе с Беларусью, Его стоимость может достигать €15 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».