Исследователи нашли птицу с головой динозавра 3 30.06.2021, 16:19

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иллюстрационное Фото: Masanori Yoshida

Жила она около 120 миллионов лет назад.

Недавно на северо-востоке Китая ученые нашли останки птицы, которая жила около 120 миллионов лет назад. По размерам она была сравнима с ладонью человеческой руки — длина черепа равнялась всего лишь 2 сантиметрам. Казалось бы, в находке древней птицы нет ничего сенсационного, однако этот случай сильно отличается от всех остальных. Дело в том что голова найденного создания по своему строению очень напоминает голову самого опасного динозавра в истории тираннозавра Рекса. Это открытие в очередной раз доказывает, что современные птицы являются потомками динозавров и на данный момент сомнений в этом практически ни у кого не остается. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, в чем именно заключается сходство найденной птицы с тираннозаврами и какие еще интересные открытия сделали ученые, пишет сайт hi-news.ru.

Интересный факт: тираннозавры являются одними из самых крупных наземных хищников за всю историю нашей планеты. Длина тела взрослой особи могла достигать 12 метров, а масса достигала 9,5 тонн. Длина острых зубов этих созданий иногда составляла 18 сантиметров.

Древние птицы времен динозавров

Об уникальной находке китайских палеонтологов было рассказано в научном издании Science Alert. Им удалось найти останки древней птицы, которая до сих пор оставалась неизвестной науке. На данный момент у нового вида даже нет названия, но известно, что он относился к группе энантиорнитинов. Так называются птицы мелового периода, которые питались ягодами и жуками и были очень распространены — их окаменелые останки время от времени обнаруживались во всем мире. Представители нового вида были очень маленькими по размерам и могли поместиться прямо на ладони взрослого человека. Но самой интересной их особенностью, как и говорилось в начале статьи, является череп.

По словам авторов научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Communications, квадратная кость современных птиц является самой подвижной частью черепа. Она имеется у многих животных и соединяет верхнюю и нижнюю челюсть. Благодаря ее подвижности, птицы обладают так называемым «кинетическим черепом», который позволяет верхней части челюсти двигаться независимо от нижней. Но у найденной птицы череп такой особенностью не обладает. Как и у тираннозавров, их челюсти не могли двигаться независимо друг от друга.

Также череп древней птицы примечателен тем, что имеет нестандартные височные области. В нем были обнаружены костные дуги, которые предназначены для крепления мышц челюсти. У обычных птиц их нет, но зато они имеются у многих пресмыкающихся вроде ящериц и аллигаторов. Само собой разумеется, такое строение черепа было характерно и для тираннозавров. По словам автора научной работы Мина Ванга (Min Wang), несмотря на свой странный внешний вид, эти создания явно умели за себя постоять и жили в разных точках нашей планеты на протяжении миллионов лет.

Самые опасные динозавры в истории

Впрочем, если внешне эти небольшие птицы действительно были похожи на тираннозавров, на них бы мало кто осмеливался нападать. Но стоит учесть, что при наличии общих черт в строении черепа эти создания все равно не обладали острыми зубами как у хищных тираннозавров. Они вряд ли были опасными и, как и другие представители группы энантиорнитинов, питались ягодами и насекомыми. Судя по тому, что у необычной птицы древности до сих пор нет официального названия, ученые продолжают изучение ее костей. Было бы интересно увидеть, как она могла выглядеть в реальности — наверное, скоро ее облик будет нарисован художниками.

Тираннозавры неспроста являются одними из самых известных динозавров в мире. Во-первых, они действительно были одними из самых опасных существ за всю историю нашей планеты. Во-вторых, многие люди узнали о них благодаря фильмам «Парк юрского периода», в котором эти хищники показаны наиболее эффектно. Ученые постоянно занимаются изучением этих созданий и иногда совершают весьма интересные открытия.

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