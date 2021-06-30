Никак не получается 2 Андрей Макаревич

30.06.2021, 16:30

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Андрей Макаревич

О телефонной линии Путина.

Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.

«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»

— «Разберемся, не волнуйтесь!»

«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»

— «Выясним!»

«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»

— «Поможем!»

«Господин президент…»

Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.

Андрей Макаревич, «Фейсбук»

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