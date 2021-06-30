Никак не получается2
- Андрей Макаревич
- 30.06.2021, 16:30
- 4,584
О телефонной линии Путина.
Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.
«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
— «Разберемся, не волнуйтесь!»
«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
— «Выясним!»
«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
— «Поможем!»
«Господин президент…»
Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.
Андрей Макаревич, «Фейсбук»