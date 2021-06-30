Хунта успокоится только тогда, когда сожрет саму себя 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

30.06.2021, 16:31

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Сегодняшний наезд на «Модум» нужно рассматривать несколько шире.

«Еврорадио» правильно подметило, что владелец компании Виктор Лобкович также владел медиа-активами – «Юмор-ФМ» и «Авторадио». По этому направлению Лобкович тесно взаимодействовал с компаниями, которые управляют ТНТ, ТВ-3 и МузТВ, а также занимались продажей рекламы на ТВ и радио.

За всеми этим стоит ЭсЭс – один из самых близких друзей главаря хунты. Мы уже рассказывали немного про Тетерина и его рекламный бизнес (совместный с Алесей – дочерью Анатолия Ярмоленко). Также мы рассказывали о том, что ЭсЭс угодил в немилость в связи с тем, что его дочь Татьяна объявила забастовку в одном из лучших баров Минска – Svabody, 4. Правда, затем главарь хунты остыл и подарил ЭсЭсу на 60-летие 2,24 гектара земли.

Однако основная часть рекламного бизнеса на ТВ у Тетерина все же решили отжать при помощи Массандры. И вот теперь скрытый наезд на ТНТ и открытый на «Модум». Отметим, что Тетерин попал в санкционный список ЕС как один из кошельков режима. Помнится, что Шакутин тоже жаловался на то, что его жмут с двух сторон – и в Беларуси, и ЕС.

Это могло бы быть случайностью, если не одно но. Как-то прошло незамеченным задержания в компании Nelva, которая является крупнейшим швейным производством в Бресте. Помимо владельца Горошевича, о котором сообщил Мотолько, под стражей находится также главный бухгалтер компании. Дело ведут ДФР и налоговая.

Однако тут есть интересный поворот. Дело в том, что заместителем Горошевича в компании и его правой рукой была и есть Ирина Рахманова. Женщина это непростая – ее муж является заместителем госсекретаря Совбеза Александра Рахманова.

Ранее Рахманов с 2011 года на протяжении 8 лет был начальником управления Следственного комитета по Брестской области. В Совбез Рахманов попал в начале 2020 года и начал курировать деятельность силового блока: подразделений МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям. В общем, вполне себе кандидат на Нюрнбергский процесс в Минске.

Источники Ника говорят о том, что дело скорее всего в уходе от НДС. В 2011 году в России было учреждено ООО «Нелва Торговый Дом». Из Бреста продукция поставлялась в данное юрлицо с нулевой ставкой НДС. Такая схема позволяла повысить доходность, но привела к тому, что в Беларуси недоплачивались налоги в Беларуси. Впрочем, надо понимать, что схемой пользовались все швейники.

С учетом того, что в Москве никто деятельность не вел, а все договора заключилась в Беларуси, то проверяющие органы видят тут уход от налогов (что, конечно, в ситуации «не до законов» говорит только о том, что это хороший предлог). Любопытно, что изначально учредителем и директором в российской дочке была именно Рахманова.

Ник пытается понять, что это было. Или Рахманов нашел возможность отжать успешный бизнес в семью. Или это подкоп под самого Рахманова, что тоже нельзя исключать. Потому что хунта успокоится только тогда, когда сожрет саму себя.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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