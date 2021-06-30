В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему 3 30.06.2021, 16:42

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Оскар Кучера

Фото: РИА «Новости»

Причина – посещал оккупированный Крым.

В столичном аэропорту «Жуляны» пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» приняли решение запретить въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении пограничников.

Гражданин РФ покидал Украину рейсом «Киев - Варшава».

Уже после оформления его вылета Госпогранслужба на три года запретила нарушителю въезд на территорию Украины, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу - нарушителю вида, который дает ему право на временное проживание в Украине», - отметили в сообщении.

Позже сообщили, что речь идет о российском актере, телеведущем и радиоведущем Оскаре Кучере.

46-летний Оскар Кучера известен по участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Солдаты». Актер был ведущим в телешоу на российском ТВ «Звезды сошлись».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины на основании письма от СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, но спустя 10 дней спецслужба рекомендовала Минкульту исключить поп-исполнителя из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности на основании разъяснения того же Минкульта.

Также российский музыкант, фронтмен группы «Земляне», Сергей Скачков попал в список людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В этот перечень его внесло Министерство культуры и информполитики по представлению Службы безопасности.

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