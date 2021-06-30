Число исследователей в Беларуси упало до уровня 1960-х 3 30.06.2021, 16:54

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Произошло рекордное сокращение числа научных работников.

Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института политических исследований «Палiтычная сфера» Андрей Казакевич.

«По результатам 2020 года произошло рекордное сокращение числа научных работников (исследователи и техники) в Беларуси до 18 355 человек», - подсчитал эксперт.

По словам Андрея Казакевича, «это минимальный уровень специалистов, занятых в исследовательском секторе, за весь период независимости и два последних десятилетия в составе БССР. Если быть точным, то меньше чем в 2020 году исследователей у нас в стране было только до 1968 года. Темпы падения также были рекордными. В 2020 году число специалистов сократилось на 7,4% (почти на полторы тысячи), побив печальный рекорд 2014 года (-6,3%). И это самое резкое падение в секторе с 1995 года (-9,5%)».

«2021 год также ничего хорошего для исследовательского сектора не предвещает, как кажется», - считает Казакевич.

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