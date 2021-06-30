В России заявили об угрозе «инфляционной спирали» 1 30.06.2021, 17:03

Российская экономика вышла на докризисный уровень.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина продолжает готовить рынок к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, сообщает finanz.ru.

Российская экономика вышла на докризисный уровень, и сохранение низких процентных ставок уже не поможет ей расти, а будет лишь провоцировать формирование «пузырей», заявила Набиуллина выступая в среду на Международном финансовом конгрессе.

«Рост инфляции - и глобальной, и обусловленной внутренними достаточно устойчивыми факторами, - требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели», - сказал она.

Разгон инфляции, которая, по данным Росстата, вышла на максимумы с 2016 года, по словам Набиуллиной, «подхлестывают изменения на рынке труда», а также рост инфляционных ожиданий у бизнеса и населения.

«Отсутствие реакции ЦБ» в этих условиях «приведет к раскручиванию инфляционной спирали», сказала глава ЦБ.

Кроме того, подходит к своему пределу сверхмягкая денежная политика мировых центробанков, которые в ответ на кризис снизили до нуля процентные ставки и залили в систему 10 триллионов долларов дополнительной ликвидности.

Если ускорение инфляции в мире окажется не краткосрочным, центробанкам придется реагировать, а ужесточение их политики «приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков», предупредила Набиуллина.

До конца года, по ее словам, ЦБ проведет «глубинный анализ» целей и инструментов денежно-кредитной политики, чтобы понять, не поменялась ли структура рынка и не нужно ли, соответственно, поменять процедуры.

«Сначала провести научную и аналитическую работу силами наших исследовательских подразделений, которые должны протестировать конкретные гипотезы. На втором этапе мы планируем проведение консультаций с обществом», - сказала Набиуллина.

Напомним, с начала года ЦБ трижды повышал ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта в марте, на 0,5 п.п. - в апреле и на столько же в июне.

На июльском заседании регулятор рассмотрит шаги вверх от 0,25 до 1 п.п., говорила Набиуллина на прошлой неделе.

Рынок ждет от центробанка резких шагов вверх: конфигурация кривых свопов предполагает, что ключевая ставка к концу года будет повышена до 7%, пишут аналитики Сбербанк CIB.

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