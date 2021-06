Археологи узнали, как зарождалась рыночная торговля в бронзовом веке 1 30.06.2021, 17:25

Для этого они оценили распространение систем мер и весов в Западной Евразии четыре тысячи лет назад.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод – naked-science.ru). Взвешивание товара имеет ключевое значение для развития рыночной торговли. Чтобы узнать, как разные единицы веса появились в разных регионах, ученые из Геттингенского университета (Германия) сравнили системы мер и весов, которые использовались в Западной Европе и долине Инда в I-III веках до нашей эры.

Анализ 2274 весов из 127 археологических памятников показал, что новые и очень похожие единицы веса постепенно распространились к западу от Месопотамии, за исключением тех, что находятся в долине Инда.

Поэтому археологи предположили, что в Европу рыночные системы измерения попали из Месопотамии, а в долине Инда, вероятно, формировались независимо. Ученые считают, что один-единственный торговец в бронзовом веке мог путешествовать из Месопотамии до Эгейского моря, а оттуда — в Центральную Европу.

При этом какого-то международного органа, регулирующего точность весовых систем на столь обширной территории, не существовало. Но появление систем мер и весов помогало развивать подобные институты и рыночную торговлю.

Таким образом, по мнению исследователей, свободное предпринимательство было основной движущей силой уже в бронзовом веке. Продавцы могли свободно взаимодействовать, устанавливать выгодные партнерские отношения и использовать возможности, предлагаемые международной торговлей.

«Идея саморегулирующегося рынка, существовавшего около 4000 лет назад, позволяет по-новому взглянуть на глобальную экономику современной эпохи», — заключили авторы работы.

