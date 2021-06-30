«Зарабатываю больше 1000 долларов, на еду трачу 100» 5 30.06.2021, 17:35

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фото: kyky.org

Сколько стоит жизнь белоруса в Польше.

Сколько составляет средняя зарплата в Польше? Какая процентная ставка по кредиту на ипотеку? Сколько «съедают» затраты на медобслуживание и развлечения? Всё, что вы хотели узнать о переезде, но было не у кого спросить, KYKY узнал у белоруса, который четыре года назад переехал в Польшу.

Андрею 22 года, он заочно учится в магистратуре Экономического университета во Вроцлаве и работает HR-аналитиком в Amazon. О своей зарплате, расходах и планах на будущее он поделился с KYKY. Далее – рассказ с его слов.

Доходы

«Я уехал из Беларуси в 2018-м. На данный момент закончил университет и продолжаю обучение на заочном в магистратуре. Моя специализация – управление персоналом. Стоимость обучения в магистратуре – порядка 5 тысяч злотых (1320$) в год, а на бакалавриате я платил 4200 злотых (1100$) в год. Конечно, на первых этапах помогали родители – продали гараж, чтобы заплатить за первый год обучения (смеется). Потом уже начал зарабатывать сам, хотя со старта найти хорошую работу для студента сложно как в Беларуси, так и в Польше.

Я брал разные подработки, а потом пошел на Amazon упаковывать заказы. Сейчас я занимаю должность HR-аналитика. И если раньше моя зарплата «чистыми» в компании составляла 2500 злотых (660$), то сегодня – 4,5 тысячи злотых (1188$) после вычета всех налогов. Для одного это хорошие деньги, но если бы у меня была семья, речь бы шла о выживании. Пока жены и детей нет, уровень зарплаты меня устраивает. Тем более, деньги я трачу с умом.

Минимальная зарплата в Польше составляет 15-16 злотых (4$) в час после вычета всех налогов или 2400 злотых (632$) на руки в месяц. Средняя зарплата начинается от 18-20 злотых (5$) в час или от 3 тысяч злотых (790$) «чистыми». На уровень доходов влияет и уровень знания языка. Когда я только приехал, язык пришлось учить сходу за два месяца на курсах при университете. Особых сложностей не возникло – для беларуса это легко – особенно если ты из глубинки. Беларуский и польский чем-то похожи, поэтому адаптировался я быстро. Да и поляки по менталитету похожи на беларусов – существенных различий я не заметил.

Единственное, чувствуется, что здесь – Европа. И совсем другие уровень доходов и качество жизни. В Минске во время учебы в колледже я тоже брался за разные подработки. Но больше 450 рублей (177$) в месяц заработать не удавалось. И это при том, что стоимость товаров и услуг в Беларуси и Польше примерно одинакова.

Аренда и покупка жилья

Во Вроцлаве я арендую комнату за 850 злотых (224$) вместе с «коммуналкой». Конечно, я задумываюсь и о покупке собственного жилья – в Польше для этого есть все условия. Для меня как студента с уровнем моей зарплаты и хорошей кредитной историей банк готов предоставить ссуду на 500 тысяч злотых (132 тысячи долларов) под фиксированные 8% годовых на 15 лет. «Двушка» во Вроцлаве с ремонтом от застройщика обойдется примерно в 600 тысяч злотых (158 тысяч долларов), но «сотку» злотых (26 500$) я уже накопил. Процентная ставка по кредиту в Польше рассчитывается в индивидуальном порядке и стартует от 3% годовых. В моем случае она выше, потому что я продолжаю обучение, за которое тоже нужно платить. И для банка это дополнительные риски. Если бы я не учился, процентная ставка была бы ниже. Тем не менее, я веду переговоры о снижении ставки и увеличении срока выплат до 20 лет.

В Европе очень важна кредитная история. Поэтому до того, как я решился на ипотеку, специально брал некоторые вещи в кредит, например, телефон или стиралку, чтобы банк видел: я готов исполнять обязательства. Это тоже решает и влияет на условия кредитования. Но даже если рассчитывать кредит под 8% на 15 лет, ежемесячный платеж составит порядка 2500 злотых (660$).

Еда и одежда

В среднем в месяц на еду я трачу 400 злотых (105$). Питаюсь пять раз в день – ни в чем себе не отказываю. По кафе и ресторанам не хожу – все готовлю сам и стараюсь делать покупки разумно: слежу за акциями, закупаюсь сразу помногу. Что-то тут дороже, чем в Беларуси, что – дешевле. Например, хлеб и молоко в Польше дороже, а мясо и овощи – дешевле. Килограмм свинины по акции обойдется примерно в 9 злотых (2,3$), но нужно тщательно проверять сроки годности, хотя к этому я уже приноровился. Если подгадать, на 50 злотых (13$) можно «затариться» мясом на месяц. Разница в ценах на еду в Беларуси и Польше – не более 5%. Поэтому средний чек будет примерно одинаковый.

Что касается одежды, то закупаюсь в сегменте масс-маркет – Reserved, H&M, Bershka. Здесь это все доступно. Некоторые сети представлены и в Минске, но разница в цене есть, пусть и небольшая. Одни и те же брюки в H&M в минском магазине стоили 90 рублей (35$), а в польском – 120 злотых (31$). Я специально сравнивал цены: разница небольшая, но она есть. И не стоит забывать, что зарплаты в Беларуси намного ниже, чем в Польше. Я всегда соизмеряю стоимость покупки и количество времени, которое понадобится, чтобы на нее заработать. В Польше 120 злотых (31$) – это несколько часов моей работы. В Беларуси 90 рублей (35$) – это несколько рабочих дней.

Транспорт и связь

Полный проездной на месяц на все виды транспорта в Польше стоит 120 злотых (31$). Как у студента, у меня есть скидка 50% на проезд, то есть я отдаю 60 злотых (16$) в месяц. Можно купить проездной сразу на пять месяцев – выйдет еще дешевле: 370 злотых (98$) – полный, либо 180 злотых (47$) для студентов и школьников. В Минске за полный проездной на месяц я бы отдал 61 рубль (24$), на 90 суток – 137 рублей (54$).

Что касается оплаты за телефон, то безлимитный тариф во все сети с включенным пакетом интернета стоит порядка 35 злотых (9$) в месяц. В Минске у меня был похожий пакет у МТС за 25 рублей (9,8$).

Медицинское обслуживание

Здоровье у меня отменное, но как-то доводилось лечить зуб: было воспаление, боль, поэтому вопрос нужно было решать экстренно. В основном польские клиники работают по страховкам NFZ. На тот момент страховки у меня не было, поэтому пришлось обойти несколько клиник. И только в четвертой мне согласились оказать помощь без страховки по факту оплаты наличными. В итоге за чистку и пломбирование канала я отдал порядка 400 злотых (105$). В Беларуси я обслуживался в частной клинике и за решение аналогичной проблемы платил 80-100 рублей (32-40$). Поэтому медицина (в частности – стоматология) в Польше – это очень дорого.

Сейчас у меня уже есть страховка от работодателя по «умове о праце» – это входит в соцпакет. Ежегодно за страхование я плачу 1500 злотых (396$) в год, а остальное – гасит работодатель. В эту страховку входят какие-то базовые вещи, например, обращение к терапевту, стоматологу, выписка лекарств. Но если требуется госпитализация, операция, то недостающую сумму, как правило, покрывает работодатель.

Развлечения

Бары и рестораны для меня – это дорого, но в принципе средний чек с едой и алкоголем составляет порядка 70-100 злотых (18-26$). Входные билеты в ночные клубы – 15-20 злотых (4-5$). Поход в аквапарк по студенческой льготе – 20 злотых (5$) за три часа. Полный билет – 50 злотых (13$). Больше всего я люблю устраивать «покатушки» с друзьями. Примерно раз в полгода мы выбираемся в лес с палатками. На компанию из пяти человек с арендой палаток, включая расходы на еду, выходит около 300 злотых (80$). Бензин в Польше стоит 1,3 доллара за литр. Но моя страсть – спортивные велосипеды, я даже имею КМС по велоспорту. Поэтому иногда беру в аренду спортивный шоссейный велик – это дорогое удовольствие: 9 часов обходится в 600 злотых (158$). Но такие траты я позволяю себе не часто – несколько раз в год, чтобы отвести душу».

Послесловие от KYKY

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что базовые расходы героя в региональном польском городе составляют примерно 1500 злотых (396$) в месяц при минимальной зарплате в 2400 злотых (632$). Если вы хорошо знаете язык, шансы получить высокооплачиваемую работу увеличиваются. Приобретение собственного жилья не является чем-то невозможным даже для студента. Процентные ставки по кредиту на ипотеку рассчитываются в индивидуальном порядке и стартуют от 3% годовых. А что же в Беларуси?

Минимальная зарплата в 2021 году в Беларуси составила 400 рублей (157$). Это почти в четыре раза ниже, чем минимальная зарплата в Польше (660$) при равной стоимости товаров.

Если вы не айтишник, а обычный бюджетник, о собственном жилье придется только мечтать. Процентные ставки по кредиту на покупку жилья стартуют от 13% и достигают 20%. Да, можно упомянуть бесплатный проезд для школьников и условно бесплатную медицину. Только вот все чаще беларусы обращаются в платные клиники, если нужно сделать обследование или сдать анализы. Пожалуй, на этом немногом «бесплатном» и заканчиваются бонусы от «социально ориентированного государства». Задумайтесь, куда идут ваши налоги и что не так с беларуским экономическим чудом. И сколько талантливых беларусов еще будут вынуждены уехать в поисках лучшей жизни, чтобы несколько семей в стране чувствовали себя комфортно.

«Даже если Лукашенко уйдет, экономическая ситуация в Беларуси останется плачевной. Конечно, мне бы хотелось вернуться в свою страну, но я не готов жить плохо. Иногда сильно накатывает: хочется поехать домой, просто чтобы с кем-то поговорить на родном языке. Конечно, за четыре года пребывания в Польше я обзавелся друзьями, но все равно скучаю по семье. И понимаю, что Польша – более перспективная в плане развития и работы страна», – резюмировал наш герой.

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