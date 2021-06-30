Баррель по $26 и «дыра» на $4 триллиона: Греф предрек коллапс нефтяной экономики в России 1 30.06.2021, 18:03

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Фото: Reuters

Зеленая энергетика и декарбонизация лишат РФ 40% экспортных доходов за 30 лет.

Нефтяная модель экономики, в которой с советских времен живет Россия, обменивая «черное золото» на западные технологии и потребительские товары, доживает свои последние годы, передает finanz.ru.

Внедрение зеленой энергетики и декарбонизация с постепенным отказом от углеводородного топлива лишат Россию ключевого источника экспортных доходов, угрожая законсервировать страну в состоянии отсталости и неконкурентоспособности.

Об этом на Международном финансовом конгрессе в среду заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования российский экспорт может потерять более 4 триллионов до 2050 года, заявил Греф.

Среднегодовые потери составят, таким образом, около 133 млрд долларов. Это 39% от текущих объемов российского экспорта, на котором экономика заработала 338 млрд долларов в прошлом году.

Добыча нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а ее экспорт - в 4-6 раз - эти цифры вытекают из «трендов, которые уже заложены», сообщил Греф, добавив, что полученные оценки «выглядят очень-очень серьезно» и «вызывают большую озабоченность».

Сжатие спроса на нефть, согласно модели Сбербанка, обрушит и цены: средняя стоимость барреля российской смеси Urals с базового уровня 77 долларов упадет до 26 долларов к 2050 году, а цены на газ - второй ключевой источник экспортных доходов для экономики - сложатся вдвое.

Нефть, газ и нефтепродукты обеспечивают половину притока в Россию иностранной валюты, которая используется для закупки импорта - от станков и оборудования до одежды и лекарств.

«Если придерживаться действующей траектории развития, то стране грозит консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности», - заявил Греф. Он добавил, что прогноз Сбербанка сегодня был направлен в правительство.

Кабмин, впрочем, и сам предвидит слом нефтяной модели - как из-за падения мирового спроса, так и по причине исчерпания рентабельных запасов в стране.

В проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ, прогнозирует спад добычи во всех сценариях начиная с 2027-29 гг.

«Критичными для нефтяного рынка», по мнению министерства, становятся сокращение потребления нефтепродуктов в сегменте автомобильного транспорта, а также вероятное введение трансграниченого углеродного регулирования в ЕС в 2025 году, к которому в 2030-х могут присоединиться и другие страны.

Оценки Минэнерго чуть оптимистичнее, чем у Сбербанка, но также предполагают двузначное падение не падение экспорта российской нефти на 3,5% к 2025 году, на 9,9% - к 2030-му, на 18,1% - к 2035-му и 25,7% - через 20 лет.

К нефтяному пику готовится и российский Минфин. В долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 сокращение реальных (то есть скорректированных на инфляцию) нефтегазовых доходов бюджета на 40%.

В соотношении к размеру экономики обвал будет более чем двукратным: если в 2019 году казна получила 8,8% ВВП, то через 18 лет это будет лишь 3,3% ВВП.

Новой нефтью для бюджета должны стать люди. Ненефтегазовые налоги Минфин планирует увеличить на 60%, сборы НДС - вдвое, общую налоговую нагрузку на несырьевой сектор - с 26,9% до 28% ВВП, следует из прогноза.

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