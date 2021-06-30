Глава представительства ЕС покинул Беларусь

Глава представительства ЕС покинул Беларусь1
- 30.06.2021, 18:13
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Дипломат уехал в Брюссель для консультаций.
Глава представительства Европейского союза в Минске уехал из Беларуси в Брюссель для консультаций. Напомним, поступить именно так дипломату предложили в Министерстве иностранных дел республики в понедельник. Об отъезде главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля сообщает РИА Новости 30 июня.
Шубеля вызывали в МИД для того, чтобы объявить об ответных действиях на введение Евросоюзом санкций. В белорусском внешнеполитическом ведомстве приняли решение отозвать постоянного представителя республики при Евросоюзе в Минск «для консультаций». Аналогичное решение предложили принять Шубелю.