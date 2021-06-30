Бывший тренер «Ливерпуля» возглавил «Эвертон» впервые за почти 130 лет 4 30.06.2021, 18:24

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Рафаэль Бенитес стал вторым в истории тренером, кто возглавлял обе ливерпульские команды.

Испанец Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера «Эвертона». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Срок соглашения с 61-летним специалистом составил три года. Бенитес сменил на этом посту итальянца Карло Анчелотти, который возглавил мадридский «Реал». Предыдущим местом работы испанца был китайский «Далянь».

Ранее Бенитес тренировал принципиального соперника «Эвертона» — «Ливерпуль» (2004-2010), с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА. Он стал вторым в истории тренером, кто возглавлял обе ливерпульские команды. До него принципиальных соперников возглавлял Уильям Барклай, который с 1888 по 1889 год возглавлял «Эвертон», а с 1892 по 1896 работал в «Ливерпуле».

Также Бенитес возглавлял различные испанские клубы, включая «Валенсию» и «Реал», английские «Челси» и «Ньюкасл», итальянские «Интер» и «Наполи». На международном уровне с «Валенсией» он выигрывал Кубок УЕФА, с «Челси» — Лигу Европы.

В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-е место в чемпионате Англии.

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