Казахстан не будет поставлять нефть в Беларусь летом

Казахстан не будет поставлять нефть в Беларусь летом1
- 30.06.2021, 18:37
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Об этом заявил министр энергетики Казахстана.
Поставка казахстанской нефти в Беларусь раньше осени не начнется, заявил на пресс-конференции 30 июня в Нур-Султане министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
У чиновника спросили, какими будут объемы поставок нефти на основании недавно подписанного соглашения, от чего зависят эти поставки, а также не боится ли Казахстан поставлять нефть в Беларусь, которая находится под санкциями, передает БелаПАН.
«Недавно было подписано соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь — в ходе визита премьер-министра Республики Беларусь в Республику Казахстан, — сказал Ногаев. — Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение. И после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь. Там же будут обсуждаться виды и объемы нефтепродуктов».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что первые поставки могут быть осуществлены не раньше октября-ноября, глава Минэнерго Казахстана ответил утвердительно.