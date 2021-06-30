закрыть
30 июня 2021, среда, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крупным городам мира предсказали появление летающих автомобилей

1
  • 30.06.2021, 18:48
Крупным городам мира предсказали появление летающих автомобилей
Изображение: Hyundai

Летающие автомобили могут появиться уже к 2030 году.

Глава Hyundai в Европе Майкл Коул предсказал, что уже к 2030 году в крупных городах мира появятся летающие автомобили, пишет The Guardian.

Они помогут решить проблему с пробками и снизят вредные выбросы от транспортных средств. По словам ведущего производителя автомобилей, компания направила «очень значительные инвестиции» в городскую воздушную мобильность. «Мы считаем, что это действительно часть будущего. Однако пройдет время, прежде чем мы действительно сможем сдвинуть дело с мертвой точки», — подчеркнул Коул.

Hyundai продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля, разработанную совместно с Uber, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе 2020 года. Компания также участвует в строительстве первого в Великобритании аэропорта без взлетно-посадочной полосы, предназначенного для самолетов, способных к электрическому вертикальному взлету и посадке. Его открытие запланировано на конец этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип