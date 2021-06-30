Украинский Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов 1 30.06.2021, 19:01

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Об этом сообщил вице-мэр города.

Украинский город Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов. Об этом сообщил вице-мэр города Виталий Луков.

— Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева, — цитирует вице-мэра vesti.ua.

Он отметил, что лучше сделать неделю-две паузы разобраться и дальше двигаться

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