Елена Левченко красиво «отправила в баню» лукашиста Рыженкова

Елена Левченко красиво «отправила в баню» лукашиста Рыженкова7
- 30.06.2021, 19:11
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Баскетболистка посоветовала ему перечитать Конституцию.
Баскетболистка Елена Левченко прокомментировала слова главы БФБ Максима Рыженкова о белорусских болельщиках, которые поддерживали белорусскую команду на арене Евробаскета, передает «Трибуна».
«Иметь другое мнение, которое отличается от «Государственного» - это не политика, это право каждого гражданина страны, гарантированное Конституцией. Советую перечитать.
Вам же не говорят, что только в одну баню можно ходить. Уверена, вам нравится разнообразие», - ответила Левченко.