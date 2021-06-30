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Елена Левченко красиво «отправила в баню» лукашиста Рыженкова

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  • 30.06.2021, 19:11
  • 9,340
Елена Левченко красиво «отправила в баню» лукашиста Рыженкова
Елена Левченко

Баскетболистка посоветовала ему перечитать Конституцию.

Баскетболистка Елена Левченко прокомментировала слова главы БФБ Максима Рыженкова о белорусских болельщиках, которые поддерживали белорусскую команду на арене Евробаскета, передает «Трибуна».

«Иметь другое мнение, которое отличается от «Государственного» - это не политика, это право каждого гражданина страны, гарантированное Конституцией. Советую перечитать.

Вам же не говорят, что только в одну баню можно ходить. Уверена, вам нравится разнообразие», - ответила Левченко.

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