Анжелика Борис согласилась на выезд в Польшу, но из-за нее режим шантажируют Анджея Почобута 3 30.06.2021, 19:51

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фото: фейсбук Анжелики Борис

Состояние здоровья председателя Союза поляков Беларуси за решеткой сильно ухудшилось.

У арестованного председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис в СИЗО ухудшается состояние здоровья. У нее обострились прежние болезни и серьезные проблемы с зубами. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы сообщает, что Анжелика Борис в итоге согласилась выехать в Польшу.

По информации Агнешки Ромашевской-Гузы, состояние здоровья Анжелики Борис за решеткой сильно ухудшилось. Глава Союза поляков Беларуси согласилась на то, чтобы выехать в Польшу, но власти сдерживают этот процесс и пытаются шантажировать из-за этого ее коллегу, журналиста Анджея Почобута.

Департамент исполнения наказаний по Минску и Минской области сегодня ответил на запрос БАЖ о состояния здоровья Анджея Почобута. Известно, что журналист заболел COVID-19, а также имеет проблемы с сердцем.

В письме из ведомства написано, что «Департамент оставляет обращение без рассмотрения», так как объединение якобы не имеет полномочий представлять интересы журналиста. Сам же Департамент исполнения наказаний ответил БАЖу, что сведения о состоянии здоровья пациентов являются «врачебной тайной».

Директор «Белсата» также пишет, что был прав бывший консул в Гродно Ярослав Ксенжек, который писал, что «во-первых, мы должны постоянно требовать безусловного освобождения наших сограждан, а не соглашаться на их депортацию».

Ранее директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы сообщала, что Анджею Почобуту также предлагали депортацию, однако он категорически отказался и остается за решеткой. В своих письмах к жене он пишет, что выдержит все, что его ждет.

В мае из СИЗО освободили и вывезли в Польшу трех других членов Союза поляков – Ирену Бернацкую, Анну Панишеву и Марию Тишковскую, но они до сих пор остаются обвиняемыми.

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