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В Грузии отменили комендантский час

  • 30.06.2021, 20:02
В Грузии отменили комендантский час

Он действовал в стране с ноября прошлого года.

В Грузии с вечера среды, 30 июня, будет отменен комендантский час. Он действовал в стране с ноября прошлого года.

Об этом сообщает "Новости Грузия".

Решение об отмене комендантского часа принял Межведомственный координационный совет Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что гражданам и юридическим лицам спишут штрафы за нарушение карантина на общую сумму 76 млн лари (24 млн долларов).

Отметим, что комендантский час в семи крупнейших городах ввели с 9 ноября - сначала с 22:00 до 05:00, а потом - с 21:00. При том комендантский час уже был введен по всей территории страны.

За нарушение комендантского часа штраф для жителей страны составлял 2 тысячи лари (600 долларов), а для юридического лица - 10 тысяч лари (3 тысячи долларов).

Действие комендантского часа в Грузии приостанавливали лишь три раза. В частности, во время второго тура парламентских выборов 21 ноября прошлого года, на новогоднюю и рождественскую ночь. Однако на Пасху власти решили его не приостанавливать, а сократить в соответствии с графиком всенощных служб.

Грузия вводила комендантский час и при первом локдауне весной прошлого года, тогда он действовал с 21:00 до 06:00.

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