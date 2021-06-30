Лукашенко испугался проводить парад на 3 июля в Минске

Лукашенко испугался проводить парад на 3 июля в Минске7
- 30.06.2021, 20:07
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Парад сельскохозяйственной и иной техники пройдет... в Вилейке.
В этом году впервые за 22 года не будет военного парада, передает kp.by.
В программе телеканалов про парад тоже ни слова. Нет парада и в расписании праздничных мероприятий на 3 июля. Интересно, что официально отмену парада никак не комментируют. Есть слух, что теперь парады в Минске будут проводиться только по юбилейным датам. Впрочем, от военной техники в Минске отказываться не собираются. В восьми точках столицы будет организована выставка военной техники.
Но на карте Беларуси нашелся город, в котором парад на 3 июля все-таки проведут. Это Вилейка. В программе празднований значится парад. Но он не военный: это будет парад сельскохозяйственной и иной техники. Пройдет он 3 июля с 12:20 до 12:40 в центре города. А до 14 часов техника будет стоять на улице Водопьянова.