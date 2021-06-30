Юниоры «Юности» отметили чемпионство речовкой «Баскова — в автозак!» 30.06.2021, 19:57

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фото: junost.hockey.by

Хоккеисты напомнили Дмитрию Баскову о его причастности к убийству Романа Бондаренко.

Юниоры «Юности» отметили победу речовкой «Баскова — в автозак!». После этого тренера уволили, директора школы понизили, игрокам обещали по автозаку экскурсию.

Пару месяцев назад юниорская команда «Юности» стала чемпионом Беларуси по своему возрасту, однако это не спасло одного из тренеров коллектива (легенду «Гомеля») от увольнения с дальнейшими последствиями, а директора школы (бывшего главного тренера национальной сборной) — от понижения, сообщает Трибуна.

Причина — в том, как хоккеисты отпраздновали успех. В автобусе несколько игроков затянули кричалку «Баскова — в автозак!», а один из них поделился видео в социальных сетях. Уже на следующий день начались разборки на уровне руководства клуба и руководства федерации хоккея, которую, собственно говоря, Дмитрий Басков и возглавляет.

Напомним, председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков подозревается в причастности к резонансному политическому убийству Романа Бондаренко в Минске.

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