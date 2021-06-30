Путину написали «Сколько можно врать» в прямом эфире 5 30.06.2021, 20:12

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Видеофакт.

Во время прямой линии на несколько секунд показали экран с вопросами про растущие цены. Среди вопросов был вот этот, но Путина о ценах спросили в более мягкой форме.

Среди прочего, в вопросе был написано «Сколько можно врать» и «Либо вы нас считаете идиотами, либо сами в магазин не ходите и живете в бункере».

“Либо вы нас считаете идиотами, либо сами в магазин не ходите и живете в бункере”



Во время прямой линии на несколько секунд показали экран с вопросами про растущие цены. Среди вопросов был вот этот, но Путина о ценах спросили в более мягкой форме pic.twitter.com/kQSusVBPhs — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 30, 2021

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