БТ исключили из Европейского вещательного союза

БТ исключили из Европейского вещательного союза14
- 30.06.2021, 20:24
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С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам EBU.
EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации, об этом сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза
30 июня исполком Европейского вещательного союза принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации.
С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам Европейского вещательного союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, правовой, технической и исследовательской экспертизе.