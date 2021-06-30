МИД Германии: Режим Лукашенко требует прекращения деятельности в стране Института Гете 3 30.06.2021, 20:38

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Этот шаг поспособствует изоляции Беларуси в международном масштабе.

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что власти Беларуси требуют прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов.

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны приостановить всю деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг поспособствует изоляции Беларуси в международном масштабе", - говорится в сообщении на сайте МИД ФРГ.

Жертвами этого решения, отмечено там, "стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности".

В МИД ФРГ обратили внимание, что Институт Гете и DAAD на протяжении десятилетий обеспечивали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. "Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских ученых, деятелей культуры и заинтересованных лиц вступили в контакт и обменялись мнениями со своими немецкими коллегами. Эта работа сблизила Германию и Беларусь в социальном и культурном плане", - говорится в заявлении.

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