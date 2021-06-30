Ритуал 1 Эль Мюрид

30.06.2021, 21:02

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Путин очевидно живет в своем собственном мире, что абсолютно неудивительно.

Прямая линия не подкачала, и Путин тоже. Ритуал есть ритуал, даже если ты не понимаешь его смысл. Вот положено, значит, ты его провёл. Практического содержания в мероприятии не просматривается, если не считать демонстрации крепнущего неадеквата первого лица.

Путин очевидно живет в своем собственном мире, что абсолютно неудивительно: обрыв обратных связей с управляемым объектом неизбежно замыкает управляющий контур, загоняя его в кому. А сон разума, как известно, рождает только чудовищ. Оценка инцидента с английским фрегатом выглядит не просто неадекватной, а вообще невменяемой: по мнению Путина, утопление "Дефендера" не имело бы никаких последствий, поэтому он просто проявил гуманность, и не более того. А если бы имело — что тогда?

Еще менее вменяемой является позиция Путина по коронавирусной истории. Он вполне откровенно заявил, что не имеет понятия, как будут дальше развиваться события. Что вызывает только оторопь — вообще-то говоря, прошло полтора года. Если ты не знаешь, что будет происходить, то у тебя должен быть набор сценариев. План "А", план "Б" и так далее. Если первоначальный план не работает, ты от него отказываешься и включаешь следующий. Продолжая моделировать ситуацию.

В конце концов, дайте ему посмотреть сериал "Доктор Хаус" - там главный герой именно так и ставит диагноз больному с эксклюзивным и нестандартным заболеванием: отсекая несрабатывающие диагнозы. Причем зачастую времени нет, больной буквально при смерти, а потому нужно найти решение как можно скорее. И вообще-то "Доктор Хаус" - это вообще не про медицину. Это про управление кризисными ситуациями. Кто-нибудь, посадите Путина перед телевизором и прогоните ему хотя бы пару сезонов, если за двадцать лет работы президентом он так и не понял, как это работает.

Сам факт признания Путиным полного непонимания того, что происходит вокруг всей этой галиматьи с коронавирусом, говорит буквально о том, что управление в стране как механизм разрешения проблем, противоречий и тем более кризисов отсутствует. Есть рефлексивные практики уровня инфузории-туфельки. И опять ничего удивительного: в азиатской деспотии интеллектуальный уровень деспота всегда является вершиной интеллекта всей управляющей пирамиды. Всё, что выше, просто отсекается. Если президент выглядит как даун (не в медицинском смысле), то вертикаль просто по определению обязана вести себя как обколатая по самую макушку седитативами.

Пожалуй, в плане демонстрации текущего уровня психического и интеллектуального состояния высшего руководства такие ритуальные мероприятия как "прямая линия" полезны. В практическом плане она, конечно, имеет нулевое значение, так как ничего конкретного от Путина услышать не удалось. Почему дорожают продукты? А потому что мировые цены растут. ###я! Тебя же не про мировые цены спросили, а почему конкретно у нас, здесь, в России они растут! Там, за речкой — пусть они сами без нас разбираются. У нас-то почему морковка вдруг стала золотовалютным ресурсом? И все ответы такого уровня.

Впрочем, если президент понятия не имеет, и для него лихорадочно ищут, что такое и где этот самый Троицк (между прочим, один из немногих, хотя и почти уничтоженный наукоград) — то о чем говорить? 10 крупнейших НИИ и научных центров для него — пустой звук. Ноль. С чего тогда удивляться, почему он понятия не имеет, что будет с коронавирусом.

Мюрид Эль, Livejournal

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