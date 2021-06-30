В мире всего ввели более трех миллиардов доз вакцины от коронавируса 30.06.2021, 21:15

Крупнейшая кампания вакцинации в истории продолжается.

По состоянию на среду, 30 июня, в 180 странах мира ввели более 3 миллиардов доз вакцины от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Информагентство сообщает, что крупнейшая кампания вакцинации в истории продолжается. Последний показатель составлял примерно 43,3 миллиона доз вакцины в день.

По данным Bloomberg, в настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 19,6% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

ВОЗ заявляла, что бедные страны столкнулись с дефицитом вакцин от коронавируса, которые получают по программе глобальной инициативы COVAX.

В начале июня лидеры стран Европейского Союза согласились до конца года пожертвовать не менее 100 млн доз вакцины от коронавируса бедным странам. США заявили, что поделятся 20 млн доз вакцины от COVID-19 в дополнение к предыдущему обязательству передать примерно 60 млн доз вакцины AstraZeneca.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».