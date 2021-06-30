«Гаага всех примет!»
- 30.06.2021, 21:39
- 1,372
Московская диаспора провела акцию у посольства Беларуси.
Белорусы Москвы провели акцию у посольства Беларуси.
"Сегодня стало известно об очередной маленькой победе в борьбе против режима: исключение Геббельс ТВ (БТРК) из Европейского вещательного союза.
Так и должно быть с теми, кто использует общественное телевидение в качестве орудия репрессий, шантажа, пыток, издевательств над мирным населением в угоду вооруженной хунте.
Прикорытные оккупанты обязательно ответят перед законом! Гаага всех примет!
Жыве Беларусь", — пишут участники акции.