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«Гаага всех примет!»

  • 30.06.2021, 21:39
  • 1,372
«Гаага всех примет!»

Московская диаспора провела акцию у посольства Беларуси.

Белорусы Москвы провели акцию у посольства Беларуси.

"Сегодня стало известно об очередной маленькой победе в борьбе против режима: исключение Геббельс ТВ (БТРК) из Европейского вещательного союза.

Так и должно быть с теми, кто использует общественное телевидение в качестве орудия репрессий, шантажа, пыток, издевательств над мирным населением в угоду вооруженной хунте.

Прикорытные оккупанты обязательно ответят перед законом! Гаага всех примет!

Жыве Беларусь", — пишут участники акции.

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