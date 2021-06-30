Зеленский – Папе Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс
- 30.06.2021, 21:49
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Папы римского Франциска в урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и понтифика, передает Офис президента Украины.
Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого папы Иоанна Павла II в Украину.
Президент вспомнил слова Иоанна Павла II о том, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина – неотъемлемое восточное легкое Европы.
В этом контексте Зеленский пригласил папу Франциска в Украину и заявил, что его встречи с украинцами станут судьбоносным событием.
Президент поблагодарил понтифика за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.
"Мы рассчитываем на взаимодействие со святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс", – сказал Зеленский.