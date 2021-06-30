Александр Кабанов: Вся Беларусь проходит через историческое испытание
- 30.06.2021, 22:10
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Популярные брестские блогеры Петрухин и Кабанов написали письма на волю.
Женщина на условиях анонимности рассказала Нашей Ниве о переписке с Сергеем Петрухиным и Андреем Кабановым:
"Нравится, что они не растерялись, сохранили силу духа, в их письмах много юмора и оптимизма.
Они нас заражают энергией, советуют, как дальше бороться против аккумуляторного завода, мы к ним прислушиваемся".
В письмах Сергея Петрухина много рисунков. Женщине особенно запомнился рисунок Брестской крепости с символическими словами "Я не сдаюсь".
Об Александре Кабанове активистке упомянула, что тот сидел в камере вместе с мастером спорта по шахматам, который давал сокамернику уроки мастерства.
В одном из писем Александр написал, что не жалеет, что так с ним случилось, считает, что вся Беларусь проходит через историческое испытание. Запомнились и такие его слова из письма: "В страну идут перемены, и они коснутся каждого. Жаль, что эти думают, будто так останется навсегда. Не учат историю — значит, история научит их. А мы поможем, все ходы записаны:)
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