Более половины украинцев выступает за вступление Украины в НАТО и ЕС 30.06.2021, 22:19

Опубликованы данные опроса.

Более половины украинского общества выступает за вступление Украины в НАТО и Европейский союз. Таков результат опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Уже несколько лет количество украинцев, убежденных в необходимости интеграции в западные структуры, остается практически неизменным. Если бы сейчас проходил референдум о вступлении в НАТО, около 54% населения высказались бы за. Согласно отчету центра им. Разумкова, с 2015 года этот процент увеличился на 5 пунктов. Против вступления в Североатлантический альянс выступает чуть больше 30% украинцев.

В свою очередь, 61% украинцев хотели бы видеть свою страну в Евросоюзе. 26 процентов — против.

Исследования показывают, что западные области Украины однозначно прозападные. Восточные и южные регионы скептически относятся к НАТО и ЕС.

Необходимость интеграции Украины в Европейский союз и НАТО была включена в Конституцию Украины как стратегическая цель более двух лет назад. Киев и Брюссель в настоящее время связаны соглашением об ассоциации. Украинские власти также хотели бы подписать План действий по членству в НАТО.

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