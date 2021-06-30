Барановичский активист Владимир Гундарь объявил голодовку
- 30.06.2021, 22:22
Активист начал голодать после того, как его поместили в карцер.
Владимир Гундарь объявил голодовку после помещения 25 июня в карцер. Его наказали за отказ произносить фразу "склонный к экстремизму", сообщает "Новы час".
Родственники Гундаря призывают все правозащитные организации поднять вопрос о признании его политзаключенным. По их словам, в СИЗО КГБ он перенес гипертонический криз.
60-летний Владимир Гундарь — инвалид, в конце 90-х ему ампутировали ногу.
В мае его осудили на три года колонии общего режима по другому делу — "Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг".