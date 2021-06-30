Экс-сотрудник МВД рассказал о моменте, который мог оказаться переломным 2 30.06.2021, 22:54

14,880

фото: nn.by

Белорусы могли завершить революцию в прошлом году.

Бывший сотрудник МВД Мирослав Грановский рассказал о белорусской революции 2020 года и о моменте, который мог оказаться переломным.

«Помню, как в один момент показалось, что все действительно может измениться. Тогда собралось на Пушкинской тысяч семь человек, а нам не поступило команды задерживать людей. Тогда пронеслась мысль, что возможно, это тот самый переломный момент. Не нужно увольняться, система остановится, увидев это количество людей на улицах, и все пойдет уже к смене власти. Понятно, что виновных ждет наказание, в структуре начнется переаттестация, но мы ее не боялись, ведь не вели себя как те, кто избивал задержанных. Скажем так, переаттестацию боялись те, кто запятнал себя кровью. А потом…пошел новый виток. Насилия, задержания, опять сводки, что тут мирный марш разогнали, там кого-то избили, там опять гранаты применяли», — сказал Грановский.

«Не понимаю, почему люди перестали бороться, ведь раньше было столько инициатив, столько желания. А сейчас, там люди в тюрьмах сидят, а белорусы идут на футбол или концерт. А восемнадцатилетние ребята отсидят по два года!» — продолжил он.

Мирослав Грановский работал в РУВД Фрунзенского района Минска. Из его роты за период август-осень ушли около десяти человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».