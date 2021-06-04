«Нафтан» готов остановиться 2 4.06.2021, 7:32

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Луканомика может потерять до трети экспорта.

«Нафтан» – гигант нефтепереработки Беларуси – остановится. Так считают в стачкоме предприятия, которое в числе девяти других вновь оказалось под санкциями США. По разным оценкам, белорусская экономика может потерять до трети экспорта.

Как будут действовать введенные США ограничения и что произойдет в результате?

«Бензины, дизтопливо, растворители, масла… Более половины продукции белорусского «Нафтана» экспортировалось преимущественно в страны Евросоюза и Украину. У европейских партнеров завода было 6 недель на сворачивание сотрудничества. В сроки уложились не только торговые партнеры», – заявил «Белсату» Игорь Валяев, активист стачкома предприятия.

Накануне вступления санкций США в силу «Нафтан» вплотную занялся заключением быстрых сделок и поставил производство на максимум, чтобы до 3-го июня продать как можно больше нефтепродуктов.

«С одной стороны нефти нет. С другой стороны – увеличение переработки явно показывает, что завод собирается останавливаться. Готовится к остановке и, видимо, продолжительной. Получается, то что в свое время не смогли сделать забастовщики (не смогли остановить завод), сделают санкции», – говорит Игорь Валяев.

Прекращение производства или падение объемов, а значит – доходов, ожидает и другие предприятия отрасли. Санкции США действуют против ряда предприятий концерна «Белнефтехим». Это «Белшина», «Гродно Азот», «Гроднохимволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно». Плюс «Белорусский нефтяной торговый дом».

От введенных в 2008-ом году и отмененных после освобождения политзаключенных новые экономические ограничения отличаются эффектом «вторичного действия»: под них могут попасть зарубежные партнеры белорусских предприятий, в том числе и российские поставщики сырья.

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