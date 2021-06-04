Кыргызстан заявил о нарушении военными Таджикистана своей госграницы 4.06.2021, 7:35

Обстановка на границе двух государств снова обострилась.

В Кыргызстане заявили, что на границе с Таджикистаном обстановка обострилась.

Как заявили в Погранслужбе Кыргызстана, таджикская сторона начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров, сообщает 24.kg.

По информации ведомства, со стороны Таджикистана наблюдается скопление военнослужащих и легкобронированной техники.

«Погранслужба ГКНБ принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Однако погранпредставители РТ не отвечают на телефонные звонки. Подразделения Погранслужбы КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, перешли на усиленный вариант несения службы», — отметили в ведомстве.

29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Также появилась информация о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а кыргызский спецназ в ответ захватил один из таджикских пунктов. В пограничной службе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон начали стягивать дополнительные силы и средства.

В тот же день Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. 30 апреля перестрелка возобновилась.

В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром 1 мая сообщения о перестрелках начали поступать снова.

3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и техники от границы, после чего ситуация стабилизировалась.

По последним данным, в результате конфликта с кыргызской стороны 183 человека пострадали, 34 — погибли. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных из Душанбе пока нет.

Страны разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.

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