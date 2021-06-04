В какие дни белорусам выгоднее всего покупать валюту 1 4.06.2021, 7:49

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Финансовые эксперты провели анализ рынка в течение недели.

Есть мнение, что покупать или продавать валюту надо строго по определенным дням недели. Например, покупать по понедельникам, а продавать только по четвергам. В компании Альпари Евразия решили проверить, действительно ли есть на рынке благоприятные дни для покупки и продажи валюты и провели собственное небольшое исследование, пишет myfin.by.

Для анализа были взяты данные результатов торгов по белорусскому рублю и доллару США с Белорусской Валютно-Фондовой Биржи. Период анализа составил 1 год – с 19 мая 2020 года по 19 мая 2021 года.

Как проводилось исследование?

Для начала все дни сгруппировали по неделям. В итоге получилось 53 недели. Для каждой недели нашли наименьшее и наибольшее значение курса. Определили, в какой день недели было наименьшее значение курса, а в какой – наибольшее.

Например, для недели с 12 по 18 апреля 2021 включительно наименьшее значение курса было в пятницу, 16 апреля. Тогда итоговый курс торгов на бирже составил 2.5965 рублей за 1 доллар США. Максимальный курс был в понедельник, 12 апреля. Тогда курс составил 2.6431 рубля за 1 доллар США.

Вот так выглядят данные за последние 10 недель.

В какой день недели чаще всего бывает минимальный курс, а в какой – максимальный?

После группировки минимальных и максимальных значений по дням недели, получили следующий результат.

Как видно, чаще всего минимальный курс за неделю был в пятницу и понедельник (20 и 16 раз соответственно из 53).

Максимальный курс, в лидерах понедельник и вторник (16 и 14 раз соответственно из 53).

Несколько интересных показателей

Во время исследования обнаружилось еще несколько интересных показателей. В среднем, разница между минимальным курсом за неделю и максимальным составила 0.0223 (чуть больше 2-х копеек за 1 доллар). Самая большая разница между минимумом и максимумом недели была 0.1077 (чуть больше 10 копеек). В период с 24 по 30 августа 2020 года доллар за неделю подорожал почти на 4%. В понедельник 1 доллар стоил 2.554 рубля, а в пятницу курс был уже 2.6631.

Выводы

Как показало исследование, наиболее активными днями на валютном рынке РБ являются понедельник и вторник. Именно в начале недели чаще всего бывает максимальный курс, по которому выгоднее продавать валюту. Ближе к концу недели курс, чаще всего, снижается.

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